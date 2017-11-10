WSJ: Белый дом дал принципиальное согласие на поставку летального вооружения Украине

Администрация президента США Дональда Трампа дала принципиальное согласие поставить летальное вооружение Украине. До этого поставлялось нелетальное вооружение — рации, каски и другое обмундирование; теперь речь идет об оружии, в том числе противотанковых комплексах Javelin.

О "принципиальном согласии" Белого дома написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских правительственных кругах. Замысел Вашингтона, как объясняет собеседник издания, состоит в том, чтобы в обмен на поставки получить согласие Киева на миротворческую операцию в Донбассе и одновременно послать сигнал России, что Запад окажет военную помощь Украине, если усилия по установлению мира будут напрасными.

Когда могут начаться поставки, неизвестно. Более того, на официальном уровне "принципиальное согласие" в администрации Трампа отрицают. Представитель Белого дома Майкл Энтон сказал РИА "Новости" о поставках: "Это неправда". Как был сформулирован вопрос, адресованный Энтону, агентство не уточняет.

Источник газеты сказал, что в ближайшее время Вашингтон намерен предложить Москве план по размещению 20 тысяч миротворцев под эгидой ОБСЕ на востоке Украины. Где именно будут находиться миротворцы, не сообщается.

Москва и Вашингтон по поводу размещения миротворцев высказывали разные мнения: российская сторона считает, что участники миссии должны находиться на линии прекращения огня в Донецкой и Луганской областях; американцы придерживаются другой точки зрения — миротворцев надо в первую очередь разместить на том участке российско-украинской границы, которую не контролирует официальный Киев.

По словам собеседника издания, ситуация в Донбассе является основным препятствием для налаживания отношений между Россией и США. Если вопрос с миротворческой миссией удастся решить, то следующим шагом станет решение вопросов, связанных с договорами по ограничению вооружений, говорят в американских правительственных кругах.

Обсуждение ситуации на востоке Украины между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться уже сегодня во время их встречи на саммите АТЭС во Вьетнаме. Другими темами могут стать ядерная программа КНДР, сирийский кризис, вмешательство РФ в выборы в США, двусторонние отношения.