27.08.2018, 09:30

WP: Трамп отказался публиковать официальное заявление в память о Маккейне

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Deutsche Welle
EST
Donald Trump
Donald TrumpFoto: CARLOS BARRIA, Reuters/Scanpix

Президент США посчитал нужным ограничиться коротким сообщением в твиттере о смерти Маккейна. Пресс-секретарь Трампа выступала за публикацию официального сообщения.

Дональд Трамп запретил своей администрации выпускать заявление по поводу смерти Джона Маккейна, в котором тот характеризовался как герой. Сообщение было подготовлено аппаратом президента, однако Трамп заблокировал его, сообщила газета The Washington Post в воскресенье, 26 августа, со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Трамп подчеркнул, что ограничится лишь коротким сообщением в твиттере. В нем он принес соболезнования семье сенатора, но не стал давать оценок деятельности Маккейна.

Взаимная критика Трампа и Маккейна

В последнее время Маккейн и Трамп были непримиримыми оппонентами, отметила The Washington Post. Маккейн активно критиковал президентство Трампа, в частности, незадолго до своей смерти он назвал "трагической ошибкой" встречу Трампа с Владимиром Путиным, который является "врагом Америки".

В 2015 году во время избирательной кампании Трамп публично оскорбил Маккейна и заявил, что не считает его героем, поскольку тот был захвачен в плен во время вьетнамской войны. "Я уважаю людей, которые не попадали в плен", — заявил тогда Трамп.

Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года после продолжительной борьбы с раком мозга. По информации The New York Times, сенатор заранее распланировал свои похороны, в списке желательных гостей не оказалось Дональда Трампа. Вместо него Маккейн хотел видеть на своих похоронах вице-президента Майкла Пенса.

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