WP: штаб Трампа отказался платить ”русскому” агенту ФБР за компромат на Клинтон

Во время президентских выборов в США предвыборный штаб Дональда Трампа отказал ”выходцу из России” Генри Гринбергу в выплате $2 млн за компромат на тогдашнего соперника Трампа Хиллари Клинтон. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

По данным издания, до 2013 года Гринберг, который якобы является выходцем из России, был информатором ФБР. Однако, доказательств того, что он продолжил работать на ведомство после 2013 года пока нет.

Как отмечается, встречу с Гринбергом, который предложил предоставить штабу Трампа компромат на Клинтон за $2 млн, провели два советника нынешнего президента США.

При этом, по словам источников, советники Трампа отказались от предложения Гринберга из-за его связи с ФБР.

Данной встречей также заинтересовался спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует дело о ”вмешательстве России” в выборы США.

Ранее сообщалось, что в США опубликовали новые документы по делу о ”вмешательстве России”.