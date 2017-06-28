WP: экс-глава штаба Трампа получил от партии Януковича 17 млн долларов

The Washington Post утверждает, что экс-глава предвыборного штаба Трампа получил из Украины крупную сумму. Партия регионов пыталась "повлиять на политику США в отношении Украины".

Компания, возглавляемая Полом Манафортом, бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа, в течение двух лет получила свыше 17 миллионов долларов от Партии регионов Украины. Об этом в среду, 28 июня, сообщает газета The Washington Post. Такой вывод содержится в 87-страничном документе, в котором также утверждается, что таким образом украинская сторона "пыталась повлиять на политику США в отношении Украины". Платежи осуществлялись с 2012 по 2014 годы.

Манафорт, который покинул пост главы предвыборного штаба Трампа в августе 2016 года, стал фигурантом дела о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в США. Американский закон требует рассекречивания лоббирования от имени правительств зарубежных стран.

В середине июня сообщалось, что спецпрокурор США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер изучает финансовые сделки зятя Дональда Трампа и его старшего советника — Джареда Кушнера. Кроме того, команда Мюллера изучает деловые операции, которые проводили Манафорт, бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, а также Картер Пейдж, отвечавший за консультации по внешнеполитическим вопросам.