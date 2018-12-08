08.12.2018, 21:40
WikiLeaks и зять Трампа просят суд отклонить иск о ”вмешательстве России”
Организация WikiLeaks и советник президента США Джаред Кушнер попросили суд отклонить иск демократов о ”российском вмешательстве” в выборы. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, речь идет об иске нацкомитета демократической партии США.
Как отмечается, демократы обвинили сотрудников штаба американского лидера Дональда Трампа в ”сговоре” с WikiLeaks и Россией.
При этом, по мнению демократов, целью ”сговора” был подрыв избирательной кампании Хиллари Клинтон на президентских выборах в США.
Ранее СМИ сообщили о скорой развязке в США по ”российскому делу”.