08.12.2018, 21:40

WikiLeaks и зять Трампа просят суд отклонить иск о ”вмешательстве России”


Gazeta.ru
EST
Wikileaks
фото иллюстративноеFoto: JOE RAEDLE, AFP/Scanpix

Организация WikiLeaks и советник президента США Джаред Кушнер попросили суд отклонить иск демократов о ”российском вмешательстве” в выборы. Об этом сообщает ТАСС.


По данным агентства, речь идет об иске нацкомитета демократической партии США.

Как отмечается, демократы обвинили сотрудников штаба американского лидера Дональда Трампа в ”сговоре” с WikiLeaks и Россией.

При этом, по мнению демократов, целью ”сговора” был подрыв избирательной кампании Хиллари Клинтон на президентских выборах в США.

Ранее СМИ сообщили о скорой развязке в США по ”российскому делу”.

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