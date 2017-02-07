Who is Стив Бэннон: факты о "сером кардинале" Вашингтона и главном советнике Трампа

Стив Бэннон, похоже, стал самым влиятельным человеком в команде президента США Дональда Трампа. Deutsche Welle собрала четыре интересных факта о "сером кардинале" в Вашингтоне, что поможет понять, какого человека Трамп назначил своим главным стратегом.

Профессиональный военный, успешный инвестбанкир, руководитель ультраправого портала breitbart.com — биография у Стивена Бэннона была яркой и до ноября 2016 года. Но самое интересное, кажется, еще впереди — ведь он уже стал влиятельнейшим помощником президента США Дональда Трампа.

Факт №1. Он считает себя персонажем из "Звездных войн"

Стив Бэннон в интервью The New York Times сравнил себя с Дартом Вейдером — одним из воплощений зла в легендарной фантастической саге "Звездные войны". В интервью изданию Hollywood Reporter новый стратег Белого дома сказал так: "Темнота — это хорошо. Дик Чейни. Дарт Вейдер. Сатана. Вот она — сила".

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Верный слуга императора, ставший на темную сторону, вызывающий страх у друзей-республиканцев и врагов-демократов и журналистов? В этом сравнении, конечно, доля иронии, но верно то, что Бэннон стал правой рукой Трампа.

Он не только главный стратег в его команде, но стал и членом Совета национальной безопасности США — вопреки прежней практике не допускать к его работе политических советников. Роль Бэннона усилена за счет того, что он — постоянный член совета, тогда как главу Объединенного комитета начальников штабов и координатора спецслужб там ждут только по определенным случаям.

Ожидается, что Бэннон окажет значительное влияние на внешнеполитический курс Белого дома. Его называют "серым кардиналом" в команде американского президента. Считается, что декрет о запрете на въезд для жителей семи преимущественно мусульманских стран придумал именно Бэннон.

Факт №2. Он помог взлету "альтернативных правых"

Стив Бэннон, в отличие от президента Трампа, всегда интересовался политическими теориями. Еще будучи моряком на одном из эсминцев Военно-морских сил США, базировавшихся в Тихом и Индийском океанах в конце 1970-х годов, он увлекся политикой, рассказывал сам Бэннон. Уже тогда он решил, что президент Картер недостаточно резко отреагировал на захват американских заложников в Тегеране. Постепенно Стив Бэннон сформировался как сторонник крайне правых идей, антиисламист, как некоторые считают, с налетом расизма.

Чтобы лучше понять, как видит мир Стив Бэннон, стоит заглянуть на онлайн-портал breitbart.com, которым он руководил с 2012 по ноябрь 2016 года и где охотно выступал сам.

При помощи Breitbart республиканская партия оказалась ближе к той крайней части правого политического спектра, где находятся "Alternative Right" — "альтернативные правые". В интервью Rolling Stone Стив Бэннон прямо сказал, что его портал служил площадкой для их раскрутки.

На вопрос является ли движение "альтернативных правых" расистским и антисемитским, нынешний главный стратег Белого дома ответил в 2016 году так: "Есть ли антисемиты среди "альтернативных правых"? Конечно. Есть ли расисты? Конечно. Но я не думаю, что в целом движение — антисемитское".

Бэннон, вероятно, совершенно прав: проблема только в том, что тот, кому он симпатизирует, — открытый расист и антисемит. Речь об одном из лидеров "альтернативных правых", который и придумал это самоназвание" — 38-летнем Ричарде Спенсере, том самом, который после победы республиканского кандидата 8 ноября кричал: "Хайль Трамп!"

Факт № 3. Он зарабатывает, если вы смотрите этот сериал

Вы думали, что Голливуд это прибежище "дураков-либералов"? Именно так годами описывал американскую киноиндустрию правопопулистский портал Breitbart. Правда заключается в том, что Голливуд помогает Бэннону зарабатывать и сейчас — на успехе телесериала под названием "Сайнфелд".

Эта история уходит корнями еще в 1990-е годы, когда Стив Бэннон был еще инвестбанкиром и помогал предпринимателю Теду Тернеру купить студию-создателя этого сериала. Тернер заплатил ему не деньгами, а правами на трансляцию. Бэннон не ошибся: "Сайнфелд", созданный в конце 90-х, оказался успешным, так что он заработал на нем состояние. Сериал показывали, в том числе, и в России.

Факт №4. Бэннон верит, что настал поворотный момент в истории

У Стива Бэннона есть своя философская концепция, объясняющая мир и необходимость изменений в американской политике, а его главные три ценности — это капитализм, национализм и "иудео-христианские основы". Капитализм, по его мнению, превратился в социализм и переживает кризис, в который его повергло "либеральное" поколение 68-года.

Сам Бэннон не считает себя этническим националистом и все же регулярно хвалит правительства тех государств, которые стремятся сохранить моноэтнический характер населения. Восстановления капитализма, как Бэннон его понимает, недостаточно самого по себе, если страна не вернется к традиционным моральным устоям и "иудео-христианским ценностям". В этом он сам видит сходство с идеями российского президента Владимира Путина, положительное отношение к которому разделяет со своим боссом.

И, наконец, самое главное, что для возвращения к традиционным ценностям настал подходящий момент, в этом Стив Бэннон уверен. "У нас была революция, у нас была гражданская война, Великая депрессия и Вторая мировая война. Сейчас наступил четвертый великий поворот в американской истории", — подчеркнул Бэннон во время одного из своих выступлений.

В этом тезисе он опирается на теорию историков-любителей Нила Хоу и Уильяма Страусса, согласно которой есть "история поколений", и ее циклы составляют примерно 80 лет. А сейчас подходит к концу последние двадцать лет 80-летнего цикла с момента Второй мировой войны, который Бэннон и называет "четвертым великим поворотом".