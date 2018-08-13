13.08.2018, 14:55

WhatsApp даст спецслужбам доступ к перепискам пользователей


rus.delfi.ee
EST
Facebook-WhatsApp Privacy
Facebook-WhatsApp PrivacyFoto: Patrick Sison, AP

В мессенджере WhatsApp больше не будет применяться сквозное шифрование сообщений пользователей, пишет портал Akket.

Таким образом, спецслужбы смогут легко получить доступ ко всем перепискам. На такой шаг создатели мессенджера пошли по распоряжению компании Facebook, которая фактически владеет WhatsApp, передает РИА Новости.

По словам основателя компании Facebook Марка Цукерберга, это требование выдвинули американские власти. Поэтому с 2019 года появится версия приложения с ослабленным шифрованием, что позволит сотрудникам спецслужб беспрепятственно получить информацию об интересующих их пользователях и таким образом предупреждать действия террористов и людей с психическими отклонениями.

Он также рассказал, что в WhatsApp скоро появится реклама, чтобы компания смогла получать прибыль от популярного мессенджера.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Экс-судья раскритиковал прокуратуру и КаПо. Генпрокурор коллегам: не принимайте это близко к сердцу!

13.08.2018
Генеральный государственный прокурор Лавли Перлинг направила сегодня своим коллегам письмо, в котором выразила надежду на то, что прокуроры не будут принимать близко к сердце критику и обвинения бывшего судьи Лео Кунмана.
Подробнее



Жителям Таллинна о ремонте в квартире остается только мечтать: все строители заняты

13.08.2018
По словам исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, сейчас в Эстонии в связи со строительным бумом крайне трудно найти человека, который отремонтирует вам квартиру.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Терпение Еврокомиссии лопнуло. Эстония может получить огромный штраф за неприсоединенные к общей канализации домохозяйства

13.08.2018
Уже в самое ближайшее время Еврокомиссия может ходатайствовать о назначении Эстонии штрафа за то, что в стране не все домохозяйство присоединены к общей канализационной системе, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106082002
140,40 €
84,24 €
-25% Käekell LACO Spirit of St. Louis 861909
540,- €
405,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police HELLCAT PL.14691JSB/03
209,- €
177,65 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
118,15 €
-15% Meeste käekell Police D-JAY PL.14835JSB/02
189,- €
160,65 €

В России ответили Вайкуле, которая заявила, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар

13.08.2018
Недавно певица Лайма Вайкуле заявила о том, что она ни за какой гонорар не поедет в российский Крым. На ее заявление резко отреагировали некоторые российские политики и деятели культуры.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новость! Фитнес-красавица представляет инновацию в сфере фитнеса
«Неспортивная настолько, что неспортивнее и представить себе невозможно, и брюки 44 размера»,– невероятно, но несколько лет тому назад так себя характеризовала фитнес-модель и тренер Паула Фреймане (Paolа Freeman). Но сейчас СМИ называют Паулу фитнес-красавицей, которая своим примером на пути к красивой фигуре смогла вдохновить десятки тысяч человек.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Повезло! Эстонские альпинисты чудом спаслись при покорении Пика Коммунизма

13.08.2018
Группа эстонских альпинистов из шести человек, возглавляемая Катрин Мерисалу, поставила перед собой сложную задачу — покорить две самые высокие вершины Памирских гор на таджикской стороне: пик Исмоила Сомони, который в свое время считался самой высокой точкой бывшего Советского Союза (7495 м), и находящийся недалеко пик Корженевской (7105 м).
Подробнее


Принадлежащая Кроссу мыза Кыуэ по уши в долгах, часть сотрудников сократили. Мыза закрывается?

13.08.2018
Delfi получил информацию от читателя, что мыза Кыуэ закрывается, а сотрудникам уже выплатили компенсацию за сокращение. Владелец мызы Эрик-Нийлес Кросс сообщил, что данная информация не отвечает действительности.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ