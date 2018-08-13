WhatsApp даст спецслужбам доступ к перепискам пользователей
В мессенджере WhatsApp больше не будет применяться сквозное шифрование сообщений пользователей, пишет портал Akket.
В мессенджере WhatsApp больше не будет применяться сквозное шифрование сообщений пользователей, пишет портал Akket.
Таким образом, спецслужбы смогут легко получить доступ ко всем перепискам. На такой шаг создатели мессенджера пошли по распоряжению компании Facebook, которая фактически владеет WhatsApp, передает РИА Новости.
По словам основателя компании Facebook Марка Цукерберга, это требование выдвинули американские власти. Поэтому с 2019 года появится версия приложения с ослабленным шифрованием, что позволит сотрудникам спецслужб беспрепятственно получить информацию об интересующих их пользователях и таким образом предупреждать действия террористов и людей с психическими отклонениями.
Он также рассказал, что в WhatsApp скоро появится реклама, чтобы компания смогла получать прибыль от популярного мессенджера.
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