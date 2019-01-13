Washington Post: Трамп скрыл детали встреч с Путиным

На саммите "большой двадцатки" в Гамбурге в 2017 году Трамп забрал бумаги с пометками у своего переводчика и приказал не обсуждать случившееся с членами администрации, утверждают собеседники издания из числа действующих и бывших должностных лиц. На этой встрече присутствовал и Рекс Тиллерсон, занимавший в то время пост госсекретаря Соединенных Штатов. О действиях главы государства стало известно после того, как один из высокопоставленных сотрудников Госдепартамента США запросил у президентского переводчика дополнительную информацию помимо отчета Тиллерсона.

"Больше возможностей для манипуляции"

В результате даже в засекреченных досье отсутствуют данные о деталях пяти встреч Трампа и Путина в течение последних двух лет, отмечает издание. Поведение действующего президента "не только необычно по историческим стандартам, оно возмутительно", подчеркивает Строуб Тэлбот, в 1994-2001 годах являвшийся заместителем госсекретаря Соединенных Штатов. По словам Тэлбота, действия Трампа "препятствуют деятельности правительства США" и "определенно дают Путину гораздо больше возможностей для манипуляции".

Между тем, председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель заявил, что его орган намерен сформировать отдельный расследовательский подкомитет. Среди прочего новый орган займется поиском отчетов Госдепартамента о встречах Трампа и Путина, объяснил Энгель. После саммита в Хельсинки прошло несколько месяцев, однако "мы до сих пор не знаем, что произошло на той встрече", отметил он. Ряд должностных лиц утверждают, что им не удалось получить заслуживающий доверия отчет о встрече двух президентов в финской столице в июле 2018 года.