28.12.2017, 14:10

Взрывы в шиитском культурном центре в Кабуле: погибли 40 человек

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Deutsche Welle
EST
Взрывы в шиитском культурном центре в Кабуле: погибли 40 человек
Foto: Rahmat Gul, AP

Не менее 40 человек погибли и около 30 получили ранения в результате самоподрыва смертников в шиитском культурном центре в Кабуле в четверг, 28 декабря, передает агентство AFP.

Заместитель пресс-секретаря МВД Афганистана Насрат Рахими сообщил агентству, взрывы произошли во время мероприятия, приуроченного к годовщине вторжения советских войск в Афганистан. По словам Рахими, первый взрыв произошел внутри здания. Позже, когда на помощь пострадавшим попытались прийти прохожие, перед центром прогремели еще два взрыва. Сообщается, что в здании находились в основном студенты. Президент Афганистана Ашраф Гани назвал нападение на шиитский культурный центр "преступлением против человечества".

О своей причастности к теракту заявила джихадистская группировка "Исламское государство" (ИГ). С начала года в Кабуле было совершено более 20 терактов, повлекших за собой сотни жертв и раненых. Помимо ИГ атаки совершает радикальное исламистское движение "Талибан". Учитывая активизацию боевиков, США собирается в 2018 году отправить в Афганистан дополнительный контингент военнослужащих численностью 3000 человек.

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