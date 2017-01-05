Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в оживленном торговом районе сирийского города Джабла, контролируемого правительственными войсками.

Сирийское государственное телевидение сообщает о 9 погибших и 25 раненых. Агентство Франс пресс со ссылкой на базирующихся в Лондоне сирийских правозащитников сообщает о 14 погибших.

На кадрах, показанных по сирийскому государственному телеканалу, видны обгоревшие машины и поврежденные магазины.

Это первое крупное нападение, произошедшее после введения режима прекращения огня 30 декабря.

Документ о перемирии в Сирии был внесен представителем России в Совбезе ООН Виталием Чуркиным 30 декабря. Предложенный текст резолюции призывает как можно быстрее организовать доставку гуманитарной помощи по всей территории страны.

Резолюция также призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами. Переговоры, которые пройдут при посредничестве России и Турции, должны начаться в январе в Астане.

Перемирие не распространяется на группировку "Джабхат Фатех аш-Шам", отряды курдского ополчения, а также на запрещенную в ряде стран, в том числе и России, экстремистскую группировку "Исламское государство".