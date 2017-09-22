Взрыв в метро Лондона: предъявлено обвинение 18-летнему юноше

Британские власти предъявили обвинения в попытке предумышленного убийства в связи с терактом в лондонском метро 18-летнему Ахмеду Хассану.

Британские власти предъявили обвинения в попытке предумышленного убийства в связи с терактом в лондонском метро 18-летнему Ахмеду Хассану.

Хассану предъявлены обвинения в попытке убийства пассажиров метро, а также в использовании взрывчатого вещества для попытки организации взрыва с целью причинить вред людям и частной собственности.

В пятницу днем Хассан предстал перед Магистратским судом Вестминстера.

Его арестовали в порту Дувр 16 сентября — на следующий день после взрыва в лондонском метро.

18-летний юноша жил в доме пожилой пары Пенелопы и Рональда Джонсов городе Санбери в графстве Саррей.

В течение 40 лет они стали приемными родителями более 300 детей, включая восьмерых беженцев.

Также известно, что в возрасте 15 лет юноша приехал в Британию из Ирака после смерти своих родителей.

Под стражей по-прежнему находятся три человека — 25, 30 и 17 лет. Еще двух человек, задержанных по этому делу, полиция отпустила без предъявления обвинений.

Полицейские продолжают осмотр дома в графстве Саррей и двух домов в городе Ньюпорт на юге Уэльса.

15 сентября в 08:20 утра в подошедшем на станцию "Парсонс-грин" поезде сработало самодельное взрывное устройство, оставленное в пластмассовом ведре-контейнере. 30 человек пострадали — многие получили ожоги.

Власти Лондона расценили произошедшее как теракт. Ответственность за нападение позже взяла на себя организация "Исламское государство".