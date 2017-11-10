Взрыв в Ижевске, день второй. Что известно к этому часу

Число жертв взрыва в жилом доме в Ижевске увеличилось до шести. В пятницу утром стало известно, что спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Среди погибших — двое детей.

Разбор завалов на уровне первого этажа ведется вручную. Более 60% завалов, по данным на 9 часов утра по московскому времени, разобраны.

Спасатели работают вместе со служебными собаками. Под завалами все еще могут находиться пострадавшие.

"Мы будем проводить [минуты "тишины"] по мере необходимости и по мере расчистки завалов. Есть план-график работ, он отрабатывается, можно через час, через полчаса, но в зависимости от того, как мы будем работать", — сообщил руководитель ГУ МЧС по Удмуртской республике Петр Фомин.

Около 200 жильцов дома эвакуированы, всем им оказывается помощь, в том числе психологическая.

Как сообщает МЧС России, 14 человек находятся в пунктах временного размещения.

На сайте министерства здравоохранения Удмуртии в пятницу утром сообщается, что в стационаре первой Республиканской больницы остается одна пациентка.

Видели яркую вспышку

Угловой подъезд жилого дома в Ижевске по адресу улица Удмуртская, 261 обрушился днем 9 ноября в 16:48 по местному времени. Часть подъезда рухнула с 1 по 9 этажи. Пострадавший дом — панельный, девятиэтажный, шестиподъездный.

В подъезде проживали около 100 человек. Причиной случившегося мог стать взрыв бытового газа.

"Я подъезжал к перекрестку улиц 10 лет Октября и Удмуртской, когда раздался хлопок — угол дома обрушился. Окна квартир долетели до перекрестка, одно из них упало на два автомобиля, что стояли в ожидании зеленого сигнала светофора", — сказал Русской службе Би-би-си очевидец по имени Виталий.

По его словам, улицу сразу перекрыли. Еще один очевидец рассказал Би-би-си, что перед обрушением секции дома видел яркую вспышку в районе пятого этажа здания. О громком хлопке, похожем на взрыв, говорили и другие свидетели случившегося.