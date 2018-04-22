22.04.2018, 20:20

Взрыв смертника в Кабуле унес жизни более 50 человек


bbcrussian.com
EST
Kabul
фото иллюстративноеFoto: SHAH MARAI, AFP

Взрыв смертника в центре регистрации избирателей в Кабуле унес жизни по меньшей мере 52 человек, сообщают власти Афганистана.


По последним данным, 112 человек были ранены в результате взрыва в толпе, ожидавшей у входа в центр. По данным местных СМИ, среди погибших — 21 женщина и пять детей.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России и других странах экстремистская группировка "Исламское государство".

Подконтрольное джихадистам информационное агентство Амак сообщало, что смертник в поясе со взрывчаткой пришел в центр в районе Даште Барчи на западе Кабула.

На кадрах с места происшествия видны испачканные в крови документы и фотографии. Территория вокруг места взрыва покрыта выбитыми стеклами, стоящие неподалеку автомобили также повреждены.

Один из очевидцев рассказал, что среди жертв много женщин с детьми, которые пришли забрать удостоверение личности и регистрацию на выборы.

Регистрация избирателей на выборы, которые должны пройти в октябре, началась ранее в этом месяце. За это время произошло по меньшей мере четыре нападения на центры регистрации.
Министр внутренних дел Афганистана рассказывал Би-би-си, что "Талибан" и ИГ убивают гражданских лиц, чтобы настроить людей против правительства и спровоцировать хаос.

За выборами в законодательные органы власти в этом году последуют президентские выборы в 2019 году.

По оценкам Би-би-си, правительство Афганистана полностью контролирует лишь 30 процентов территории страны, в то время как оставшиеся районы находятся под угрозой нападений "Талибана" и, в меньшей степени, ИГ

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