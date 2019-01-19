Взрыв на нефтяном трубопроводе в Мексике унес жизни 20 человек

Интерфакс EST

Alarmsõidukid Foto: Eero Vabamägi

В результате пожара на нефтепроводе в мексиканском штате Идальго погибли 20 человек. Еще 54 получили сильные ожоги, передает NBC со ссылкой на данные местных властей.