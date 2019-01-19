19.01.2019, 14:50
Взрыв на нефтяном трубопроводе в Мексике унес жизни 20 человек
В результате пожара на нефтепроводе в мексиканском штате Идальго погибли 20 человек. Еще 54 получили сильные ожоги, передает NBC со ссылкой на данные местных властей.
В результате пожара на нефтепроводе в мексиканском штате Идальго погибли 20 человек. Еще 54 получили сильные ожоги, передает NBC со ссылкой на данные местных властей.
По предварительной версии, нефтяной трубопровод взорвался из-за незаконной врезки.
В момент взрыва рядом с нефтепроводом находились местные жители, пытавшиеся слить топливо.
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