Взрыв на концерте в Манчестере: рассказы очевидцев

Вечером в понедельник на поп-концерте в центре Манчестера произошел взрыв. Полиция расценивает произошедшее как теракт и сообщает о по меньшей мере 19 погибших и 50 раненых.



Взрыв произошел после 22:30, когда в зале Manchester Arena завершался концерт американской поп-певицы Арианы Гранде.

Русская служба Би-би-си собрала рассказы нескольких свидетелей произошедшего.



Гэри Уолкер и его жена были в нескольких метрах от взрыва.



"Мы услышали последнюю песню, и вдруг большая вспышка, а потом резкий удар и дым. Я почувствовал боль в ноге и ступне. Я повернулся к жене, которая была рядом, а она говорит: "Мне нужно лечь". У нее — ранение в живот, и, возможно, перелом ноги. У меня в ноге такая небольшая дырка, туда чуть-чуть шрапнель попала. Вообще удивительно, как легко я отделался".

Маджид Хан, 22 года



"Мы с сестрой вместе еще со многими другими людьми были на концерте Арианы Гранде в "Манчестер Арене". Когда мы все пошли к выходу, из зала раздался громкий звук, похожий на взрыв. Все запаниковали. Мы побежали к выходу. Это был одиночный взрыв прямо на противоположной стороне арены, и люди оттуда, где он прозвучал, все побежали в нашу сторону, пытаясь выбраться на улицу. Выход оказался заблокирован, и люди просто стали бегать и искать уже просто любой выход, чтобы как можно быстрее выбраться".

Оливер Джонс, 17 лет



"Я был в туалете и услышал этот громкий "бум!". Сразу же после окончания концерта, когда люди стали расходиться. Его эхо прокатилось по вестибюлю, и сразу же побежали люди. Я видел, как люди кричали и бежали в одном направлении, а потом многие останавливались и начинали бежать обратно. Вместе со зрителями на улицу выбегали охранники".



Тайлер, бармен из соседнего клуба

"Там были несколько человек в панике, в полном смятении… Мужчина лежал на полу, у него вся нога была в крови, и еще женщина, у нее половина лица была покрыта кровью… Мы что-то услышали, но не поняли точно, что это было — как будто гром прогремел… У одной девочки был приступ паники, а рядом другая плакала навзрыд, и еще женщина, у нее случился сердечный приступ. Там вообще было полно подростков, и все рыдали".



Студент Себястьян Диас, 19 лет



"Ариана Гранде только перестала петь последнюю песню, как раздался сильный "бум". Я тут же побежал, повинуясь инстинкту. Остановились мы только в коридоре, оказавшись в тупике. Это был настоящий кошмар. Когда я обнаружил главный выход, там повсюду были рыдающие люди. Даже в отеле все плакали и звонили по телефону".



Помощь пострадавшим



Сразу же после того как новости о взрыве попали в "Твиттер", местные жители стали предлагать тем, кто не сможет уехать из города, переночевать у них дома.

В "Твиттере" были опубликованы десятки подобных предложений, они появились всего спустя 15 минут после появления первых новостей о происшествии.