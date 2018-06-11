Взлом южнокорейской биржи обрушил биткоин

Курс биткоина за выходные упал более чем на 10% после заявления южнокорейской криптовалютной биржи о кибератаке, передает RNS.

Курс биткоина достиг двухмесячного минимума в $6,619 на Bitfinex и в $6,651 на Coindesk. Перед этим две недели он варьировался в диапазоне от $7 тыс. до $7,8 тыс.

Криптовалютная биржа Coinrail сообщила о краже некоторой суммы альтернативных криптовалют после хакерской атаки.

Биржа заявила, что работает над возвращением потерянных активов.

В феврале 2018 года биткоин рухнул ниже $6 тыс. К середине месяца он смог перебить отметку в $11 тыс., но в марте опустился ниже $9 тыс.