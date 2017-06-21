Выживших после пожара в Grenfell Tower переселят в элитный дом

Оставшиеся в живых после пожара в жилом доме Grenfell Tower должны быть переселены в фешенебельное здание в сердце района Кенсингтон, заявили власти. Это лишь первая очередь, и в правительстве говорят, что приобретут квартиры для всех лишившихся крова семей.

Речь пока идет о 68 квартирах с одной, двумя и тремя спальнями в строящемся жилом комплексе в Южном Кенсингтоне, сказано в заявлении.

В правительстве говорят, что намерены приобрести квартиры для всех лишившихся крова семей.

В понедельник стало известно, что 180 семей получили временное жилье в том же районе.

Пока приобретена первая очередь жилья для пострадавших и в ближайшем будущем для этих целей будет выкуплено больше квартир.

Комплекс "Кенсингтон-Роу" считается элитным. Цены на квартиры в нем начинаются от 1,5 млн фунтов стерлингов. Здание находится в Южном Кенсингтоне, который считается более престижным районом, чем тот, где располагалась башня Grenfell Tower.

"Наш приоритет — найти для всех, кто навсегда потерял крышу над головой, новый дом, чтобы они смогли начать строить свою жизнь заново", — заявил министр по делам общин и местного самоуправления Саджид Джавид.

Комплекс должны достроить в июле. По словам Джавида, квартиры, выкупленные для бывших жителей 24-этажной Grenfell Tower, к их въезду будут полностью обставлены.

Решению правительства предшествовали массовые протесты с требованием помощи для жертв пожара. В ходе стихийных протестов сотни человек ворвались в здание муниципалитета Кенсингтона и Челси, на территории которого находилась сгоревшая башня.

Накануне правительство Британии также обязалось выделить по 5,5 тыс. фунтов стерлингов всем лишившимся крова жителям высотки.

Каждая семья получит по меньшей мере 500 фунтов наличными и еще 5 тыс. из общего фонда размером в 5 млн фунтов, учрежденного в прошлую пятницу, будут перечислены на банковский счет пострадавших.

В понедельник были опознаны еще пять жертв пожара, в ходе которого, по последним данным, погибли 79 человек. Полиция вновь предупредила, что число жертв пожара в 24-этажной башне может измениться.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй распорядилась провести полномасштабное расследование причин пожара.