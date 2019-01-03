Высшие чиновники Латвии за 6000 евро прошли курсы "как найти себя" и "как пробудиться"



Вели "тренинги осознания" теолог Юрис Рубенис и представители "центра познания, возрождения и культуры Miervidi" Сандис Кристарс Душелис, Эвия Апине и Индра Майоре-Душеле.

Как пояснили в Госканцелярии, отведенный бюджет на тренинги осознания составлял "не более 6600 евро без учета НДС". За эти деньги были запланированы курсы для двух групп высших чиновников на протяжении как минимум 16 часов. Преподавателей нашли в ходе объявленной процедуры закупки, на основании цен.

На просьбу журналиста Latvijas avīze пояснить, как именно эти тренинги помогли госслужащим, заместитель директора Госканцелярии Байба Медвецка ответила: "Мы живем в стремительном и переполненном информацией мире. В то же время большую роль в нем играет разнообразие мнений. Лекции Рубениса и практикование осознанности позволяют добиться смены мышления, когда от "правильных" и зачастую взаимоисключающих мнений мы переходим на открытость и осознание более широкого контекста, принятие различного без предубеждений". Медвецка также назвала эти курсы "вкладом в рост коллективной интеллигенции".