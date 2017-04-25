Выпущенную в Финляндии юбилейную монету с расстрелом изымают из обращения

Министр финансов Петтери Орпо (КП) надеется, что Монетный двор изымет из обращения отчеканенную юбилейную монету. Изображение на монете стало для министра неприятным сюрпризом, сообщает Yle.

- Я был шокирован, когда узнал, что монетный двор выпустил юбилейную монету с абсолютно, на мой взгляд, неприемлемым изображением. Я не понимаю, как это соотносится с настроениями 100-летнего юбилея независимости. Я очень надеюсь, что монета будет изъята из обращения, — заявил Орпо в парламенте.

- Финляндии 100 лет, мы вместе, мы единая нация. Я просто не понимаю, как это могло произойти, — сказал Орпо.

По словам Орпо, министерство финансов принимает решение по выпуску денег, однако за внешний вид отвечает специальная художественная комиссия.