Выход Греции из еврозоны вновь стал темой в Евросоюзе

Подзабытое слово Grexit возвращается. Это связано с дискуссией о списании греческих долгов, позицией МВФ, выборами в Германии и готовностью Афин к дальнейшим реформам.

Слово Brexit ныне у всех на устах, а вот придуманное существенно раньше выражение Grexit многие уже успели подзабыть. Ведь тема выхода Греции из еврозоны отошла на задний план после предоставления Афинам летом 2015 года 3-го пакета финансовой помощи объемом в 86 млрд евро сроком на три года: возникло ощущение, что самая проблемная страна европейского валютного союза худо-бедно, но все же выходит из кризиса.

Вольфганг Шойбле вдруг заговорил о Grexit

И вот с середины февраля слово Grexit вдруг вновь замелькало в европейских СМИ. Непосредственным поводом можно считать высказывание министра финансов Германии Вольфганга Шойбле (Wolfgang Schäuble) 8 февраля в одном из немецких ток-шоу. Давний поборник политики жесткой экономии, он отметил, что необходимо продолжать оказывать давление на правительство в Афинах, заставляя греков проводить реформы и повышать конкурентоспособность своей экономики. "Иначе они не смогут остаться в валютном союзе", — подчеркнул министр, пояснив при этом, что сам он не ждет Grexit.

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Дело в том, что европейский стабфонд ESM вот уже несколько месяцев задерживает выплату Афинам очередного транша из действующего пакета помощи. Причина: недовольство кредиторов слишком медленным, по их мнению, ходом реформ. Если деньги не поступят до лета, Греция вновь окажется на грани банкротства, поскольку в середине июля ей предстоит обслужить долговые обязательства в размере 4,2 млрд евро.

В этой ситуации некоторые представители правящего в Афинах движения "Сириза" вновь начали призывать не идти на уступки кредиторам и подумать о возврате страны к прежней денежной единице драхме. "Тем, кто рассказывает глупости, будто ничего страшного не произойдет, если мы откажемся от евро, следовало бы съездить в Северную Корею. Там они увидят, что произойдет", — заявил в ответ глава Центробанка Греции Яннис Стурнарас, выступая 14 февраля в финансовом комитете греческого парламента.

Выборы в Германии заставляют Берлин быть требовательным

Но одно дело — левые радикалы из "Сиризы" с их популистскими призывами к Grexit, совсем другое — консерватор Вольфганг Шойбле. Почему такой многоопытный, авторитетный и ответственный политик вдруг заговорил о выходе Греции из еврозоны? Наиболее очевидный ответ: чтобы усилить давление на греческое правительство с целью добиться ускорения реформ.

Однако есть и внутриполитическое объяснение: в сентябре в Германии предстоят парламентские выборы, за голоса избирателей активно борется партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" (АдГ), давно предлагающая исключить Грецию из еврозоны. Понятно, что АдГ будет использовать в свою пользу любые уступки Афинам со стороны правительства ФРГ.

Вот Шойбле и демонстрирует сторонникам и потенциальным избирателям ХДС: партия Ангелы Меркель (Angela Merkel) не намерена разбрасываться деньгами налогоплательщиков и будет твердо добиваться от греческого правительства выполнения тех обязательств, которые оно на себя взяло. Тем более, что этого все более настойчиво требуют различные круги немецкого общества. Так, 20 февраля Экономический совет ХДС (Wirtschaftsrat der CDU) — близкая к партии и весьма влиятельная организация деловых кругов — публично призвала ни в коем случае не допустить списания долгов Греции и при необходимости рассматривать Grexit как один из возможных вариантов.

МВФ и вопрос о списании долгов

И тут мы подошли к еще одному аспекту проблемы. В настоящий момент финансовую помощь Греции осуществляет в одиночку стабфонд ESM, хотя первоначально предполагалось, что в 3-м пакете будет участвовать и Международный валютный фонд. Именно с этим условием пакет в свое время поддержал германский бундестаг. Однако МВФ выразил сомнение в целесообразности и реалистичности некоторых конкретных требований, предъявляемых Греции европейцами. Но главное расхождение — в другом. МВФ пришел к выводу, что Греция не в состоянии обслуживать свой гигантский долг, составляющий около 315 млрд евро или более 180 процентов ВВП, и потребовал его частично списать.

Европейцы по двум причинам категорически против. Во-первых, такой шаг означал бы признание того, что предоставленные Афинам деньги налогоплательщиков безвозвратно потеряны, а это явно не понравится избирателям. Во-вторых, списание долгов грекам стало бы вопиющей несправедливостью по отношению к народам Ирландии, Португалии, Кипра и Испании, которые не получили никаких поблажек при проведении болезненных реформ и теперь шаг за шагом возвращают полученные кредиты. Но вот к реструктуризации греческого долга европейцы в принципе готовы. Например, к продлению сроков погашения кредитов или снижению процентных ставок.

На встрече в Берлине Ангелы Меркель с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард 22 февраля вопрос о списании долгов был снят с повестки дня. Никаких особых условий для Греции не будет, подчеркнула Лагард, стране требуются "дисциплина и структурные реформы". Она призвала Афины срочно реформировать пенсионную систему и подоходное налогообложение, а также рынок труда и банковский сектор.

С середины 2018 года Греция сможет обойтись без финансовой помощи

В то же время она потребовала от европейцев в 2018 году по окончании срока действия нынешнего 3-го пакета помощи (к которому МВФ теперь, похоже, все же присоединится) реструктурировать долги Греции, при этом масштабы уступок должны зависеть от хода реформ и успехов греческой экономики.

В Берлине Кристин Лагард сделала еще одно принципиально важное заявление. Она предположила, что после того, как в следующем году закончится нынешний 3-й пакет, Афинам уже больше не понадобится финансовая помощь. С аналогичным прогнозом утром того же 22 февраля на страницах газеты Süddeutsche Zeitung выступил и глава стабфонда ESM Клаус Реглинг (Klaus Regling). "Если ближайшие 18 месяцев будут хорошо использованы, — сказал он, — Греция с середины 2018 года сможет самостоятельно обеспечивать себя деньгами на рынке капитала".

Таким образом, Греция после шести лет изнурительного кризиса вновь оказалась на распутье. Либо у нее сейчас хватит сил и политической воли для еще одного крупного реформаторского рывка, и тогда она через год окончательно избавится от финансовой капельницы и жестких требований кредиторов, либо силы ее покинут — и тогда дело может дойти до Grexit. Именно такую дилемму предсказало в начале января греческое объединение промышленников и предпринимателей. Оно представило доклад, главная мысль которого сводится к навеянной античными текстами поэтической формуле: 2017 год будет для Греции "либо прекрасным, либо ужасным".