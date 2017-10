"Выгодная картинка": зачем Путин заговорил в Сочи по-английски

Президент России Владимир Путин в субботу снял галстук и вышел на сцену молодежного фестиваля в Сочи, где на смеси английского с русским выступил с речью о величии России и вере в будущее.

И хотя Путин до сих пор молчит об участии в мартовских президентских выборах, его выступление было срежиссировано по всем законам избирательной кампании, говорят эксперты и инсайдеры.

"Уверен, что уезжая из России, вы оставите здесь частичку своего сердца. Но Россия навсегда останется в вашем сердце. Мы верим в вас!" — обратился Путин к делегатам. Сотни человек протянули к нему лес рук с телефонами и фотоаппаратами.

"Future starts here and now! Future is you!" — перешел Путин на английский, пренебрегая артиклями.

"All the best, dear friends! All the best", — пожелал он всего хорошего делегатам под возгласы "Путин! Путин! Спасибо! Спасибо!".

Образ будущего

Путин стоит у руля уже 17 лет, и даже не вступив в очередную президентскую гонку, он числится её бесспорным фаворитом. Согласно последнему опросу "Левада-центра", за него готовы отдать голоса 64% собравшихся на выборы.

Президентский рейтинг ближайшего конкурента действующего президента — его партнера по правящему тандему, премьер-министра Дмитрия Медведева — 8%.

Как ожидается, Путин может объявить о своем желании избраться вновь на эту должность в декабре. Тема будущего станет одной из центральных в президентской кампании, говорил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров газете "Ведомости" в апреле.

После того, как школьники и студенты массово вышли на весенние акции протеста, организованные оппозиционером Алексеем Навальным, Кремль усилил работу с молодежью. Путин проводил "детскую прямую линию" и приглашал подростков в своей кремлевский кабинет.

Недельный фестиваль молодежи и студентов в Сочи администрация постаралась использовать с пользой для Путина, рассказал Би-би-си собеседник, знакомый с организаторами фестиваля, но не уполномоченный давать комментарии для СМИ.

"Появление Путина под одобрительные аплодисменты молодежи со всего мира, их дискуссия о будущем — вполне позитивная и выгодная картинка для президента, которому вскоре предстоят выборы", — сказал он.

Разговоры с молодежью о будущем — выгодный контекст для политика, который находится у власти почти 20 лет и рискует превратиться в героя вчерашнего дня, говорит политолог Аббас Галлямов.

"А за вчерашний день избиратель не голосует. Разговоры о будущем позволяют решить эту проблему".

"Этому же способствует и молодежное окружение, ведь молодёжь, собственно, и является визуальным воплощением идеи будущего", — говорит эксперт.

"Страшнее ядерной бомбы"

На фестивале Путин появился трижды за неделю.

В прошлое воскресенье он участвовал в церемонии открытия, а поздно вечером 19 октября заглянул на вечеринку в сочинском олимпийском парке. Танцевавшая под гитару молодежь встретила Путина аплодисментами.

В субботу Путин пришел поговорить.

Он рассказал делегатам из сотни стран, какие качества, по его мнению, приводят молодых людей к успеху.

Во-первых, soft skills — владение знаниями из разных областей и умение применять их. Во-вторых, умение "если не подавлять, то управлять эмоциями". В-третьих, навык работы в команде.

После этого президент России затронул тему морали и нравственности.

Генная инженерия, сказал он, открывает путь к созданию человека с заданными характеристиками — например, военного "без страха, без чувства сострадания и сожаления, без боли".

"И вот то, о чем я сказал, — может быть страшнее ядерной бомбы", — предупредил Путин молодых людей, которым, по его словам, предстоит жить "в очень сложный и ответственный период развития и существования человечества".