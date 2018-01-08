Выдворенная из Латвии российская журналистка снимала фильм о русофобии

Выдворенная из Латвии российская журналистка Ольга Курлаева планировала снимать фильм о Латвии, а главным героем фильма, скорее всего, могла быть экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, сообщает передача "Ничего личного" (Nekā personīga) телеканала TV3.

В интервью российскому телеканалу Курлаева рассказала, что собралась снимать фильм про русофобию в Латвии только после того, как из страны был выдворен ее супруг Анатолий Курлаев. Однако журналисты "Ничего личного" утверждают, что еще перед поездкой в Латвию Курлаева запланировала встречи со многими людьми в Риге для своего нового фильма, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Давший интервью российской журналистке экс-министр иностранных дел Янис Юрканс рассказал передаче "Ничего личного", что Курлаева приехала в Латвию снимать фильм о Вике-Фрейберге. Интервью ей также согласились дать бывший член "Согласия" и экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов и общественный активист Александр Гапоненко. Планировался и разговор с депутатом Сейма Янисом Адамсонсом ("Согласие").

Перед выдворением Курлаевой журналисты "Ничего личного" заметили, что Курлаева и съемочная группа встретились в Риге возле "Дома Москвы" с евродепутатом Андреем Мамыкиным. Интервью Курлаевой и Мамыкина проходило в баре, который находится на той же улице. После интервью Курлаева пояснила передаче "Ничего личного", что она турист.

На следующий день она была выдворена из Латвии, потому что ее тоже включили в "черный список".

Как уже сообщалось, 2 января из Латвии был выдворен сотрудник российского телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев, а 4 января — его супруга журналистка Ольга Курлаева.