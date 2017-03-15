Выборы в Нидерландах: проверка националистических чувств

В Нидерландах в среду пройдут выборы в парламент, к которым приковано пристальное внимание во всем мире. Голосование, как считают эксперты, станет проверкой националистических чувств граждан и покажет, укрепляется ли в стране популизм.

За 150 мест в парламенте бороться 28 партий, однако главная борьба развернется между двумя партиями. Основные претенденты на победу — праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию" действующего премьер-министра страны Марка Рютте и крайне правая "Партия свободы" Герта Вилдерса, выступающая против иммиграции и ислама.

Рютте говорил, что выборы — это возможность для избирателей "победить дурной вид популизма". Вилдерс намерен вывести Нидерланды из состава Европейского союза, закрыть все мечети и запретить коран.

Согласно данным опросов общественного мнения, на протяжении предвыборной кампании партия Вилдерса лидировала, но отрыв не был значительным.

Выборы в стране проходят на фоне дипломатического скандала между Нидерландами и Турцией.

Отношения между Анкарой и Амстердамом резко ухудшились после того как власти Нидерландов не разрешили двум турецким министрам встретиться с проживающими в Роттердаме согражданами.

Турецкие политики собирались убедить проживающих в Нидерландах турецких граждан поддержать на предстоящем в апреле референдуме изменения в конституции страны, значительно расширяющие полномочия президента.

Правительство Нидерландов объяснило запрет на проведение мероприятий соображениями безопасности.

В ответ на это Эрдоган обвинил Германию в использовании нацистских методов, а турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу назвал Нидерланды "столицей фашизма".

В минувшее воскресенье президент Турции заявил, что Нидерланды заплатят за то, что не пустили турецких министров в страну.

Во вторник Турция объявила о приостановке дипломатических контактов с Нидерландами.