15.12.2017, 10:34

Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта

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valimised Venemaal
valimised VenemaalFoto: Ramil Sitdikov, Sputnik

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу официально назначил выборы президента РФ на 18 марта.

Верхняя палата приняла соответствующее постановление, которое вступит в силу с момента его официального опубликования. После этого будет дан старт избирательной кампании.

Позднее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что постановление о назначении даты выборов будет опубликовано и вступит в силу 18 декабря.

Накануне секретарь ЦИК РФ Майя Гришина сообщила, что в президентских выборах может принять участие 13-15 кандидатов.

На прошлой неделе о намерении баллотироваться на очередной срок объявил действующий президент Владимир Путин.

О намерении баллотироваться в президенты ранее также заявляли лидер ЛПДР Владимир Жириновский, политик Алексей Навальный (глава Центризбиркома Элла Памфилова заявляла, что он не имеет права баллотироваться из-за судимости), Ксения Собчак, Григорий Явлинский, телеведущая Екатерина Гордон и бизнесмен Сергей Полонский.

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