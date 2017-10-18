Выборы-2018: Кремль решил обойтись без Навального

За четыре месяца до выборов президента России Кремль определился с главной интригой избирательной кампании: какими будут соперники президента Владимира Путина. После нескольких месяцев непубличных консультаций чиновники решили: главный оппонент Путина, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, не будет зарегистрирован кандидатом.

Об этом Русской службе Би-би-си сообщил на условиях анонимности собеседник в администрации президента, который принимал участие в обсуждении сценариев, но не уполномочен давать комментарии СМИ.

Это же подтверждает и близкий к администрации собеседник Би-би-си, также не уполномоченный говорить официально. О невозможности политика участвовать в выборах во вторник заявила и глава центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

И так придут

Путин еще не объявлял о своем участии в выборах, но по данным октябрьского опроса Левада-центра, он бесспорный кандидат номер один: поддержать его готовы 64% тех, кто собирается прийти на выборы.

Однако озабочен Кремль не победой Путина, а явкой. Интерес россиян к предопределенным выборам падает: явка на выборах Госдумы 2016 года и на региональных выборах 2017 года оказалась довольно низкой.

Чтобы легитимизировать результаты выборов, поднять явку и создать интригу на избирательной кампании, в Кремле обсуждали возможность допуска до выборов Навального, писал в начале года Bloomberg. Навальный — один из самых узнаваемых российских оппозиционеров: согласно июльскому опросу Левада-центра, о нем знают 55% опрошенных россиян.

Косвенно об обсуждении вероятности участия Навального в предвыборной кампании свидетельствовали и комментарии главы ЦИК Эллы Памфиловой: в июле она говорила, что Навальный имеет шанс быть зарегистрированным, если произойдет чудо: снятие его судимостей или срочные изменения законов.

"Ни на какие ухищрения и подгонку законодательства под конкретного гражданина администрация президента не пойдет", — утверждает собеседник Би-би-си в администрации президента.

Теперь Памфилова выступила более категорично. Во вторник, выступая на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, глава ЦИК категорично заявила, что сейчас Навальный не имеет права участвовать в предстоящих выборах. "Где-то в 2028 году плюс пять месяцев", — подсчитала Памфилова, когда он сможет стать кандидатом в президенты.

Решение не допускать Навального принято и оно однозначное, сказал собеседник Би-би-си в администрации президента. Наличие или отсутствие Навального в бюллетене не влияет на интерес к выборам или к явке: они сами по себе интересны для избирателей, заявил Би-би-си руководитель близкого к Кремлю экспертного центра ЭИСИ Глеб Кузнецов.

"Почему интригу должен кто-то придумывать? Все внешние интриги и интересный прессе набор участников на явку не влияет никак. Выборы так называемого референдумного типа проходят обычно даже с более высокой явкой, чем конкурентные", — резюмировал Кузнецов.



Что мешает выдвинуться Навальному

Алексей Навальный объявил о своем намерении участвовать в выборах президента еще в декабре 2016 года. С тех пор он ведет активную агитацию: открыл 79 избирательных штабов в разных регионах России (статистика с его предвыборного сайта) и провел несколько многотысячных акций протеста. Штабы ищут сторонников, которые помогут Навальному зарегистрироваться самовыдвиженцем: по закону ему надо собрать 300 тыс. подписей избирателей.

В сентябре в поддержку права Навального избираться выступил комитет министров Совета Европы, осуществляющий надзор за исполнением решений ЕСПЧ: комитет выразил обеспокоенность тем, что заявители по-прежнему страдают от последствий приговоров и предложил российским властям срочно использовать пути для устранения последствий, в частности, запрета на участие Навального в выборах.

Однако по российским законам Навальный не может принимать участия в предстоящих в 2018 году выборах. В 2013 году Кировский суд осудил его на пять лет условно по делу "Кировлеса". В течение десяти лет после погашения судимости он не может баллотироваться на пост президента.

Один раз адвокатам Навального удалось оспорить приговор: в феврале 2016 года Европейский суд по правам человека признал, что российская сторона нарушила права Навального и второго осужденного Петра Офицерова на справедливое разбирательство. Верховный суд России отменил приговор, отправив его на новое рассмотрение, и Навальный вновь временно получил право баллотироваться.

Но в уже в начале 2017 года тем же Кировским судом Навальный был вновь приговорен к условному сроку, в мае приговор вступил в силу, и теперь Навальный снова лишен права выдвигаться на выборы.

Сторонники Навального считают запрет на участие в выборах необоснованным. "Алексей может баллотироваться на основании Конституции: согласно ей только люди, находящиеся в местах лишения свободы, не могут этого делать. А решения, которые раз за разом ЕСПЧ принимает в пользу Алексея, свидетельствуют о том, что приговоры российских судов в его отношении неправосудны и не могут быть препятствием для его участия в выборах", — заявила Би-би-си пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Будут ли еще кандидаты

Несмотря на решение отказаться от допуска главного политического оппонента Путина, в администрации президента не хотели бы ограничиваться традиционным набором кандидатов от парламентских партий. Это необходимо, чтобы продемонстрировать, что критикам власти участие в выборах не закрыто.

"Есть понимание, что из радикальных оппозиционеров кто-то захочет заявиться. Либо [Дмитрий] Гудков захочет раскрутиться перед мэрскими выборами. Либо Лев Шлосберг", — утверждает собеседник Би-би-си в администрации президента. По его словам, если они решат участвовать в выборах, чинить препятствий им Кремль не будет.

Однако сами эти кандидаты выдвигаться не планируют. Глава псковского отделения "Яблока" Лев Шлосберг в разговоре с Би-би-си заявил, что поддержит кандидатуру лидера партии Григория Явлинского, который должен быть выдвинут на предстоящем в декабре съезде. Экс-депутат Дмитрий Гудков также заявил, что "имеет соглашение с Явлинским".

Точно будет выдвинут кандидат от Партии роста, сейчас там проходят внутрипартийные праймериз, говорит чиновник администрации президента. Ранее РБК сообщал, что в предварительных выборах участвуют бизнес-омбудсмен Борис Титов, экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев и бизнесмен Дмитрий Потапенко. Кроме того, ожидается, что своих кандидатов выдвинут и другие "малые партии", не представленные в Думе, говорит собеседник Би-би-си.

Еще одна возможная участница выборов, против которой Кремль не возражает — телеведущая Ксения Собчак, сообщали ранее источники Би-би-си. Сама она не подтверждала и не опровергала своего участия в кампании. А в начале октября, рассказывали ее знакомые, она встретилась с Путиным и поговорила с ним наедине.

Традиционно в выборах, как ожидается, будут участвовать лидеры ЛДПР Владимир Жириновский, КПРФ Геннадий Зюганов и "Справедливой России" Сергей Миронов. "ЛДПР безусловно будет участвовать в выборах, основная кандидатура — Владимир Жириновский", — сообщил Би-би-си его помощник. "Справедливая Россия" все решения по выборам президента — об участии и о кандидатуре — примет на съезде, сказал Би-би-си помощник главы эсэров Сергея Миронова. В КПРФ сообщили, что официально объявят о выдвижении своего кандидата на съезде в декабре.

В сентябре о своем намерении участвовать в выборах президента уже заявил Борис Якеменко, брат основателя и бывшего лидера движения "Наши" Василия Якеменко. О желании стать кандидатом в президенты заявил политтехнолог Андрей Богданов, уже участвовавший в выборах 2008 года и набравший тогда 1,29%.

Владимир Путин пока не объявил о своем решении вновь участвовать в выборах, однако подготовка к его выдвижению в самом разгаре. Ожидается, что он объявит о своих планах в декабре.

Будет ли интрига

Наличие среди кандидатов реального оппозиционера, всерьез критикующего Путина, конечно, повысило бы интерес к выборам, говорит политолог Аббас Галлямов. Но плюсы от допуска Навального для Кремля на этом кончаются, а минусов гораздо больше.

"Допустив Навального, ты по сути признаешь, что он не является американским шпионом, хотя раньше ты утверждал обратное. Наш народ такого либерализма просто не поймёт", — говорит Галлямов.

Кроме того, непонятно, как поведет себя путинский избиратель, когда он услышит в эфире Первого канала разоблачения оппозиционера. "Заранее предсказать его реакцию никто не может. Какие бы высокие у Путина ни были рейтинги, они основаны на отсутствии критики", — говорит политолог.

Наконец, зарегистрировав Навального, есть риск воодушевить его сторонников и деморализовать провластного избирателя, отмечает Галлямов: "Навальный обязательно проинтерпретирует факт регистрации как свою победу. В результате явка среди его сторонников достигнет 100%, да и саму кампанию они проведут на подъёме, перетянув в свой лагерь значительную часть колеблющихся избирателей".

"Вопрос — имеет или не имеет право Навальный участвовать в выборах — это ложный вопрос. Он уже совершенно очевидно участник этих выборов. Но все еще впереди. Поэтому я думаю, что мы увидим разогрев кампании к декабрю и, видимо, столкновение властей с теми гражданами, которые требуют, чтобы Навальный получил возможность участия", — говорит политолог Глеб Павловский.

По мнению Павловского, Путин выдерживает интригу, "намеревается взорвать кампанию, в которой его пока нет, он в стороне". "Я думаю, что сегодня нет такой вещи как единое мнение Кремля. Есть разные позиции, все они не окончательно оформлены, поскольку нет открытой политической сцены, на которой они могут высказаться", — заключает политолог.