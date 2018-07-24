24.07.2018, 10:54

"Вы все фейк". Одна из основательниц Femen покончила с собой

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rus.delfi.ee
EST
"Вы все фейк". Одна из основательниц Femen покончила с собой
Instagram / @ oksanashachko

Одна из основательниц движения Femen Оксана Шачко покончила жизнь самоубийством в своей парижской квартире. Об этом сообщается на сайте феминистического объединения "ОНА", которым информацию подтвердила лидер Femen Анна Гуцол, пишет УНИАН.

Также одна из знакомых Шачко во Франции написала в своем Telegram-канале: "Оксана Шачко (одна из основательниц Femen) покончила с собой сегодня, 23 июля, в своей парижской квартире.

Только что французская полиция вывезла её тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращённую к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: "вы все фейк".

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Знакомая также пишет, что это была уже не первая попытка Шачко свести счеты с жизнью. За последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза.

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#sextremism

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Ready for a world war 🚀🎉

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