04.10.2018, 10:00

"Вы после распада СССР построили что-то?!": 66-летний житель Ульяновска о ворах во власти и лжи по ТВ

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интервью Rus.Delfi
Виталий Бесчастный
Виталий Бесчастный
редактор 
EST 12
Вячеслав Юманкин
Kristina Jumankina-Bestsastnaja

У всех есть свое представление о жителях российской глубинки. Особенно мы можем догадываться о политических пристрастиях нестоличных граждан. Но после разговора с Вячеславом Юманкиным, понимаешь, что стереотипам свойственно рушиться.

Вячеславу 66 лет. Сам он себя представляет в следующем порядке: летчик-истребитель, майор гвардии в отставке, защищал Небо Арктики, до сих пор убежденный коммунист. Сейчас проживает в Ульяновске, в городе Ленина и реки Волги. Население около 615 тысяч, до Москвы 875 километров или 12 часов на автомобиле.

Ульяновск-Симбирск

”Ульяновск — красный пояс. Тут родился Владимир Ильич Ленин, и это последний город Советского союза. Его полностью построило государство”, — гордо отвечает он на вопрос, чем примечателен бывший Симбирск. Но отметил, что могло быть еще лучше.
Как утверждает Вячеслав, средняя зарплата в городе около 19 000 рублей (242 евро), а в целом с трудоустройством ”не очень”. ”Городу нужны перемены”, — добавил он. Но в то же время майор в отставке не понимает, зачем переименовывать в центре города Площадь Ленина с его статуей на Соборную Площадь. Летчик несколько раз подчеркнул, что свой партбилет он не сжигал, а через несколько минут после завершения разговора сам предложил его показать.

Еще по всему городу можно заметить такой баннер: ”Скумбрия — рыба будущего”. Это лозунг Коммунистической партии для выборов депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области шестого созыва 9 сентября 2018 года.

”Что это такое?” — спросил я. ”Это глупость, — просто ответили мне. — Партия Коммунистов России создана на время выборов, чтобы оттянуть голоса у КПРФ. Это все для народа, который не понимает разницу между ними. Для меня, это временная партия”. Вячеслав честно сказал, что отдаст голос за КПРФ. ”Проголосуют многие не за ”Единую Россию”. Но как они подтасуют, уже другой вопрос”, — подчеркнул Юманкин. Действительно, многие отдали голос за коммунистов. Благодаря поддержке Вячеслава, в Ульяновской области на выборах 9 сентября КПРФ получила 36,24 процентов голосов, а ”Единая Россия” 33,96%, ЛДПР 13,52% и ”Коммунисты России” 5,83%.

Власть

Говоря о политике, он тонко намекнул на чиновников из главенствующей партии: все должно быть в пользу народа, а не для кучки олигархов и воротил. ”Я думаю, что в Ульяновске все голосуют за КПРФ, — как оказалось, верно подметил он в конце августа. — Это мои суждения. Когда пошли выкрутасы от партии ”Единая России”, то все стали голосовать за КПРФ. Честно, я не понимаю, почему побеждает ”Единая Россия”. Их нет там вообще в народе!” Но если привести статистику, то на выборах президента РФ в марте 2018 за Путина отдали свои голоса 74,27% жителей Ульяновской области. За Павла Грудинина (баллотировался от КПРФ) 22,19%, а за Владимира Жириновского (ЛДПР) 7,98%.

”Сейчас 200 семей обладают 90% народного достояния государства, — продолжает выступать с критикой власти он. — Качают нефть, продают и все оставляют себе. Это же неправильно. Природные богатства государства принадлежат всему народу, а не какой то кучке людей”.

На логичный вопрос "что делать?" поступает быстрый ответ — принимать решительные меры. Например, ввести прогрессивную шкалу налогов, чтобы богатый платил больше, а бедные совсем не платили.

Ложь

Вячеслав Юманкин еше отличается от многих тем, что не смотрит телевизор. ”Телевидению перестал верить, там нет ничего полезного”, — объясняет он свой выбор в пользу получения информации через Интернет.

”Киселев и Соловьев люди талантливые, но говорят неправду. Вот я на ТВ уже давно не видел, чтобы показывали инженера или комбайнера, простых людей, их достижения. Как это делали раньше в СССР, — критикует государственное ТВ житель Ульяновска. — Сейчас одни звезды, которые всем надоели. Новости узнаю из Интернета, в Facebook тоже читаю разные посты. По поводу митингов из-за повышения пенсионного возраста узнал в ”Одноклассниках”, также о подобных событиях узнаю от знакомых”.

ТОП

Продолжая тему пенсионной реформы, по мнению пенсионера Юманкина, в России этого сейчас не нужно. ”Для повышение пенсионного возраста нет условий. Да, это как-то оправдывают, но все это фикция. Просто не хотят менять систему, а ее надо ломать. Сейчас все это попахивает геноцидом”.

Эстонская Республика

Летчик-истребитель однажды был в Прибалтике. В начале 1980-х в санатории Министерства обороны СССР в Юрмале. Теперь же он мечтает приехать в Таллинн, так как считает, что у нас прекрасная маленькая страна с красивой природой. Естественно, мы не могли пройти мимо темы Эстонии в составе Союза. По его словам, Эстония не должна была выходить из состава СССР. ”Не надо было разделять. Жили и жили. Чего не хватало? Все было, заводы, работа, жилье. После распада построили чего-то? Всем известно, что СССР был на первых позициях по росту экономики!”

Интервью прошло на удивление спокойно, без резких слов и прямой критики. Спустя 30 минут мы офф-рекорд говорили о СМИ, ВВП и ФСБ. Надеюсь, что Вячеслав приедет в Таллинн и сам увидит, как живет первая страна в рейтинге роста постсоветских экономик.

Tallinn Hockey weekend
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