ВВС США и Южной Кореи провели совместные учения

Стратегические бомбардировщики В-1 ”Лансер” приняли участие в учениях над Корейским полуостровом вместе с ВВС Южной Кореи, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ”Ренхап”.
Учения стали ответом на угрозу, связанную с испытаниями КНДР баллистических ракет.
Бомбардировщики США были специально переброшены с базы на Гуаме.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон задействует все возможности, включая военную силу, для защиты от Северной Кореи.
Saue, Часть дома, 172 000 EUR
Anija vald, Дом, 65 999 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (2)