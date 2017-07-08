ВВС США и Южной Кореи провели совместные учения

фото иллюстративное Foto: JUNG YEON-JE, AFP

Стратегические бомбардировщики В-1 ”Лансер” приняли участие в учениях над Корейским полуостровом вместе с ВВС Южной Кореи, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ”Ренхап”.