08.07.2017, 16:30

ВВС США и Южной Кореи провели совместные учения

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Gazeta.ru
EST
Korea
фото иллюстративноеFoto: JUNG YEON-JE, AFP

Стратегические бомбардировщики В-1 ”Лансер” приняли участие в учениях над Корейским полуостровом вместе с ВВС Южной Кореи, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ”Ренхап”.

Учения стали ответом на угрозу, связанную с испытаниями КНДР баллистических ракет.

Бомбардировщики США были специально переброшены с базы на Гуаме.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон задействует все возможности, включая военную силу, для защиты от Северной Кореи.

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