Введет ли ЕС санкции в отношении РФ из-за отравления Скрипалей

В тот же день по просьбе DW результаты британского расследованияпрокомментировали в Еврокомиссии. Ее представитель Майя Косьянчич подчеркнула, что использование химического оружия, в том числе токсических веществ как оружия — "совершенно неприемлемо при любых обстоятельствах" и "является угрозой для безопасности нас всех". В ответ на эту угрозу лидеры стран ЕС в июне решили разработать новый режим ограничений, касающийся использования и распространения химоружия. Как сообщила Косьянчич, сейчас активно идет работа над этим документом.

Напомним, в марте 19 государств-членов Евросоюза выслали несколько десятков российских дипломатов практически "авансом" — тогда они положились на оценку Лондона, согласно которой, не может быть другого вероятного объяснения этой атаки, кроме того, что за ней стоит российское государство. Москва же это отрицает.

Хотя такой ход обозреватели называли беспрецедентным, дальнейших действий в отношении России ЕС не предпринимал. С того времени лишь США в августе ввели санкции в отношении России. Но это было обусловлено законом, предусматривающим меры за применение химоружия.

Все остальные ждали результатов расследования в Великобритании. Лондон задействовал для этого около 250 детективов. И когда Мэй заявила, что подозреваемые — это два офицера российского ГРУ, побывавшие в Великобритании под именами Александр Петров и Руслан Боширов, она пообещала, что не остановится на достигнутом. "Мы будем добиваться новых режимов санкцийЕС против ответственных за кибератаки, грубые нарушения прав человека и за новые имена согласно существующему режиму против России", — заявила Мэй.

Разговоры о санкциях

Представитель Еврокомиссии вопрос новых санкций также затронула. "Если говорить о дополнительных ограничительных мерах, то окончательное решение, как вы знаете, в руках Совета ЕС", — отметила Косьянчич.

Евродепутат от Европейской народной партии Тунне Келам считает, что сейчас самое время для ЕС действовать. Ведь если ранее были сомнения, стоит ли за этим Россия, то теперь для эстонского депутата дело является "очень ясным". Келам согласен с выводом Лондона, что ответственным за химатаку на территории страны ЕС является президент России Владимир Путин. "Поэтому нам нужно усилить санкции против России, как призвала премьер Мэй", — говорит политик.

Келам отстаивает персональные адресные санкции против "лиц, в отношении которых мы можем доказать, что они лично и политически ответственны за такие дела". Новые меры должны быть подобны "закону Магнитского" . Депутат напоминает, что к подобному шагу уже призывал в своей резолюции Европарламент, но правительства ЕС не последовали этому.

Внешнеполитический эксперт фракции "зеленых" в немецком бундестаге Омид Нурипур считает положительным то, что теперь дело является доказуемым в суде. Он тоже считает, что такая операция ГРУ не могла пройти без разрешения Путина. "Потому сейчас следует поддерживать британцев и проводить четкую линию в ЕС в отношении России", — призывает он.

Следует ли ожидать новых санкций?

Решение, вводить ли новые санкции, находится в руках Совета ЕС. Британская газета The Guardian уже написала, что Лондон идет на риск, призывая ЕС к новым мерам. И пока сообщений о том, вынесло ли британское правительство предложение о новых санкциях на рассмотрение Совета ЕС, не было. Не улучшает позицию Лондона и отсутствие прогресса в переговорах о "Брекзите".