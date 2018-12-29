29.12.2018, 16:00

Вулкан Анак-Кракатау уменьшился в три раза после извержений

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rus.delfi.ee
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Вулкан Анак-Кракатау уменьшился в три раза после извержений
Lord Mountbatten

Высота вулкана Анак-Кракатау в Индонезии уменьшилась более чем в три раза после серии извержений 24 и 27 декабря, пишет Newsru.

”Ранее высота горы составляла 338 метров и теперь уменьшилась до 110 метров”, — пишет газета Jakarta Post.

Как заявляют специалисты Вулканологического и геологического центра по уменьшению опасности стихийных бедствий, вероятность повторного извержения относительно невелика из-за того, что нынешние размеры вулкана уже не очень большие.

Активность вулкана Анак-Кракатау, расположенного в Зондском проливе, вынудила власти Индонезии повысить уровень тревоги до третьей степени. Из-за постоянных выбросов пепла маршруты всех самолётов в районе вулкана были изменены. Кроме того, полёты в радиусе 5 км от Анак-Кракатау полностью запрещены. Сход лавины со склона горы Анак-Кракатау в ночь на 23 декабря вызвал цунами в Зондском проливе Индонезии. Сильная волна обрушилась на побережья островов Суматра и Ява. В результате стихии погибли не менее 429 человек, ещё 150 человек пропали без вести.

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