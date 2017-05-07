Второй тур президентских выборов во Франции проходит при невысокой явке

Явка во втором туре французских президентских выборов к полудню по местному времени составила 28,2%, объявило министерство внутренних дел страны. Это меньше, чем было пять лет назад. Тогда во втором туре выборов к этому времени проголосовал почти 31% избирателей.

На выборах 2007 года число проголосовавших к полудню превысило 34%. А в 2002 году явка к полудню была меньше, чем на нынешних выборах — 26%.

Кандидаты — бывший инвестиционный банкир Эммануэль Макрон и лидер крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен — предлагают избирателям кардинально разные программы.

Избирательные участки открылись во Франции в 8:00 по местному времени (6:00 по Гринвичу) и закроются в 19:00. Как ожидается, к этому моменту уже станут известны результаты экзит-поллов.

Более 50 тысяч полицейских обеспечивают безопасность во время проведения выборов.

Оба кандидата в президенты уже проголосовали. Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит голосовали в родном для кандидата-центриста курортном городе Ле-Туке на северо-западе Франции.

Лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен голосовала на избирательном участке небольшого города Энен-Бомон возле Лилля на северо-западе страны.



Официальные итоги голосования будут объявлены 11 мая, но фактически имя победителя станет известно раньше.

Либеральный центрист Макрон выступает за дальнейшее дерегулирование экономики и поддерживает Евросоюз. В то же время Ле Пен предлагает французам националистическую, антииммиграционную программу. Она хочет отказаться от евро и провести референдум о членстве страны в ЕС.

Опросы и наблюдатели ранее предсказывали победу Макрону, однако, по словам аналитиков, низкий уровень явки может значительно подорвать его шансы.

После окончания голосования кандидаты выступят на митингах своих сторонников в Париже.

Несмотря на принципиальные политические и мировоззренческие расхождения, оба выбрали для этого исторические места Парижа, связанные с монархическим прошлым Франции. Правда, по словам представителей их избирательных штабов, никакого подтекста за этим искать не нужно.

Митинг Макрона пройдет на площади перед Лувром, резиденцией французских королей до второй половины XVII века, когда Людовик XIV построил Версаль.

Кандидат выбрал это место после того, как городские власти отказали ему в проведении акции на Марсовом поле перед Эйфелевой башней из опасения, что митингующие испортят газоны.

Вид вытоптанной травы в самом центре города мог бы произвести неприятное впечатление на членов Международного олимпийского комитета, которые всего через неделю приедут инспектировать столицу Франции в рамках рассмотрения ее заявки на проведение Летних игр 2024 года.

Площадь перед Лувром, где уже установили сцену, с которой будет выступать Макрон, находится ровно на полпути между Площадью Согласия, где в 2007 году праздновал победу Николя Саркози, и Площадью Бастилии, местом торжества Франсуа Олланда в 2012 году.

Марин Ле Пен обратится к сторонникам в охотничьем павильоне императора Наполеона III в Венсенском лесу на юго-востоке Парижа.

Администрация павильона открестилась от ассоциаций с идеями "Национального фронта", разместив на своем сайте заявление, в котором говорится, что сторонники Ле Пен "могли бы с таким же успехом арендовать десятки других мест во Франции".