Второй день Мюнхенской конференции: речь Меркель, евроремонт Лаврова и ПРО для Порошенко

Меркель говорила свободно, не заглядывая в текст. Обычно сдержанная в выражениях, в Мюнхене канцлер не скрывала эмоций. Некоторые связывают это с тем, что это ее последний канцлерский срок. Необычно много внимания глава правительства ФРГ, но уже не глава правящей партии ХДС, уделила отношениям с Россией. Меркель дала понять, что у нее наболело. Она в очередной раз осудила действия РФ против Украины, употребив слово "Angriff" (нападение), говоря о войне в Донбассе. Обращаясь к сидящему в зале украинскому президенту Петру Порошенко, Меркель сказала, что понимает его критику строящегося газопровода "Северный поток-2", и пообещала добиваться сохранения транзитного маршрута через Украину. Но при этом канцлер выступила против разрыва отношений с Россией и за диалог с Москвой, несмотря на разногласия.

Помимо России, Меркель необычно жестко критиковала Соединенные Штаты за то, что те угрожают ввести пошлины на немецкие автомобили и называют их угрозой своей национальной безопасности. Именно президенту США Дональду Трампу был обращен ее главный посыл — приверженность политике мультилатерализма, то есть совместного решения мировых проблем, а не по принципу "своя рубашка ближе к телу". На вопрос из заглавия нынешней 55-й Мюнхенского конференции — кто подберет части мозаики разрушающегося миропорядка? — Меркель ответила: "Мы все вместе". Зал несколько минут аплодировал стоя.

Угрозы Пенса, сдержанность Цзечи и колкости Лаврова

Выступавший после Меркель вице-президент США Майк Пенс большую часть своей речи посвятил комплиментам в адрес своего шефа Дональда Трампа. Но запомнится его речь в Мюнхене скорее не этим, а необычайно воинственными высказываниями в адрес Ирана, который он назвал угрозой миру на Ближнем Востоке и прежде всего — Израилю. Пенс призвал европейцев присоединиться к США и выйти из ядерной сделки с Тегераном. "Время действовать", — сказал вице-президент. Некоторые восприняли эти его слова как угрозу применить силу против страны, в которой ровно 40 лет назад произошла исламская революция.

С нетерпением ожидали в Мюнхене выступления представителя Китая, редкого гостя в Мюнхене. Это связано с тем, что организаторы конференции предрекают растущее соперничество между США, КНР и Россией. Но те, кто ждал проявления этого соперничества в публичных выступлениях, были разочарованы. Отвечающий за внешнюю политику член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи говорил сдержанно и дипломатично. В основном он фактически поддержал Меркель, заявив о приверженности к многостороннему подходу в решении мировых проблем.

Глава российского МИДа и постоянный участник мюнхенской конференции Сергей Лавров призвал вернуться к идее общего европейского дома, нереализованной после окончания холодной войны. "Европейскому дому нужен капитальный ремонт", — сказал Лавров, предварительно покритиковав Запад за нежелание расширять сотрудничество с Россией и за поддержку Украины. Не обошлось и без колкостей. Глава российской дипломатии назвал выступавшего в пятницу и жестко критиковавшего Россию британского министра обороны "министром войны", а на вопрос вашингтонского журналиста ответил: "Вы же все равно напишете так, как вам нужно, пишите сразу так".

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