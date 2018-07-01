01.07.2018, 10:20

Вступил в силу ”пакет Яровой”

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Gazeta.ru
EST
Irina Jarovaja
Irina JarovajaFoto: Maksim Blinov, Sputnik

С 1 июля на территории России начал действовать пакет антитеррористических поправок в законодательство, также известный под названием ”пакет Яровой”. Его предложила депутат Государственной думы Ирина Яровая, поправки были подписаны президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года.

Согласно документу, операторы связи и интернет-компании обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, а также иные электронные сообщения пользователей в течение шести месяцев.

Правительство утвердило новые правила ”пакета Яровой” в апреле 2018 года. С 1 июля компании, которые предоставляют услуги связи, будут хранить аудиозаписи разговор и текстовые сообщения абонентов на протяжении шести месяцев. При этом правительство отсрочило хранение 100% пользовательского трафика.

С 1 октября нынешнего года операторы обязаны хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток. Предполагается, что емкость хранилищ данных будет ежегодно увеличиваться на 15% в течение 5 лет с момента ввода их в эксплуатацию.

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