01.07.2018, 10:20

Вступил в силу ”пакет Яровой”

 (9)
Gazeta.ru
EST
Irina Jarovaja
Irina JarovajaFoto: Maksim Blinov, Sputnik

С 1 июля на территории России начал действовать пакет антитеррористических поправок в законодательство, также известный под названием ”пакет Яровой”. Его предложила депутат Государственной думы Ирина Яровая, поправки были подписаны президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года.

Согласно документу, операторы связи и интернет-компании обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, а также иные электронные сообщения пользователей в течение шести месяцев.

Правительство утвердило новые правила ”пакета Яровой” в апреле 2018 года. С 1 июля компании, которые предоставляют услуги связи, будут хранить аудиозаписи разговор и текстовые сообщения абонентов на протяжении шести месяцев. При этом правительство отсрочило хранение 100% пользовательского трафика.

С 1 октября нынешнего года операторы обязаны хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток. Предполагается, что емкость хранилищ данных будет ежегодно увеличиваться на 15% в течение 5 лет с момента ввода их в эксплуатацию.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: С 1 июля уездный общественный транспорт в большей части Эстонии стал бесплатным. Где именно?

01.07.2018
Начиная с 1 июля бесплатный уездный общественный транспорт будет действовать в зонах, отмеченных на представленной вашему вниманию карте зеленым цветом.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Германия уговорила Эстонию и еще 13 стран ЕС оперативно принимать мигрантов обратно

30.06.2018
Канцлер Германии Ангела Меркель добилась согласия 14 стран оперативно принимать обратно мигрантов, пытавшихся перебраться в Германию, свидетельствует документ, оказавшийся в распоряжении новостного агентства DPA, передает rus.delfi.lv.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106672001
135,- €
81,- €
-15% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
194,65 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106132004
151,20 €
90,72 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106381002
129,60 €
77,76 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €

Предприниматель Олег Сынаялг: семья обеспокоена происшествием со стрельбой

30.06.2018
По данным Delfi, сегодня утром в Таллинне на Пярнуском шоссе, рядом с баром Café VS стрельбу устроил сын Вийви и Олега Сынаялгов Таави. Олег Сынаялг прокомментировал Delfi, что семья очень обеспокоена данным происшествием. По его словам, Таави использовал оружие для самообороны.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Невозможно поверить! Месси и Роналду не забили ни одного гола в плей-офф

01.07.2018
Стартовые матчи 1/8 финала чемпионата мира подарили любителям футбола немало запоминающихся моментов. Кто бы мог подумать, что в один день вылетят с турнира два вечных оппонента - аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ