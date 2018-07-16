Встреча Трампа и Путина в Хельсинки: почему она так важна для всего мира

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в понедельник встретятся в столице Финляндии Хельсинки. Почему весь мир ждет эту встречу с таким нетерпением?

США и Россия уже давно являются противниками на мировой арене, а обвинения в том, что Москва вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, лишь подлили масла в огонь противостояния между двумя странами.

Откуда в отношениях двух стран возникла напряженность?

Она восходит ко временам холодной войны, длившейся с 1945 по 1989 год, и жесткому противостоянию между США и тогда еще Советским Союзом. Две страны никогда не воевали друг с другом напрямую, но многочисленные разногласия, которые сопровождали двусторонние отношения, продолжали сохраняться даже после распада СССР и закрепления за США статуса мировой сверхдержавы.

Если перемотать вперед в наше время, то мы отчетливо увидим, что Владимир Путин никогда не скрывал решимости продемонстрировать власть, часто сознательно проводя курс на конфронтацию с США.

И без того сложные двусторонние отношения значительно ухудшились, когда Россия аннексировала Крым в 2014 году. Это привело к тому, что США и другие страны наложили на Россию экономические санкции.

Почему встреча двух президентов важна?

В последнее время отношения двух лидеров стали предметом пристального внимания со стороны мировой общественности из-за обвинений во вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, которые Москва последовательно отвергает.

Американские спецслужбы считают, что Россия пыталась повлиять на выборы в пользу Трампа. Действия России являются предметом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, работу которого американский президент охарактеризовал как "охоту на ведьм".

Он также неоднократно называл происходящее заговором демократов, недовольных поражением на президентских выборах.

С момента вступления в должность в январе 2017 года Дональд Трамп стремился улучшить отношения с Россией, что противоречит традиционной политике Республиканской партии.

В июне он высказался в поддержку повторного приема России в группу промышленно развитых стран, которая из "большой восьмерки" превратилась в "семерку" после изгнания оттуда России из-за аннексии Крыма.

Что президенты говорили друг о друге?

Дональд Трамп сделал несколько заявлений, в которых похвалил Путина. "Путин был лидером в гораздо большей степени, чем был лидером наш президент", — сказал Трамп в 2016 году, имея в виду своего предшественника Барака Обаму.

В прошлом году Трамп назвал Путина "крепким орешком". В марте этого года он поздравил российского президента с победой на выборах вопреки рекомендациям советников. "Ладить с Россией и другими — это хорошо, а не плохо", — написал Трамп в своем "Твиттере" после разговора.

Владимир Путин был гораздо более осторожен в своих оценках, называя Трампа ярким и талантливым человеком.

Что будет обсуждаться на встрече?

Заявления официальных лиц не содержат подробностей повестки, но, скорее всего, переговоры сведутся к обсуждению следующих тем:

- Контроль над вооружениями. Оба лидера хвастаются своими ядерными арсеналами, и эксперты считают, что это один из ключевых моментов переговоров, за которым стоит следить. Между США и Россией заключен договор СНВ-3, целью которого является сокращение двух крупнейших в мире арсеналов стратегических ядерных вооружений. Он действует до 2021 года, и любой прогресс в его расширении будет рассматриваться как хороший знак;

- Американские санкции. Они были наложены на компании и частных лиц в связи с аннексией Крыма Россией, поддержкой сепаратистов на востоке Украины, а также ролью Москвы в сирийском конфликте и предполагаемым вмешательством в выборы 2016 года. Смягчение ограничений должно получить одобрение в конгрессе, но наблюдатели полагают, что Трамп на встрече может дать понять, что санкционный список не будет расширен, и это будет приветствоваться Россией;

- Украина. США предоставили военную помощь Украине, и Путин был бы рад отмене этого решения. Это, как и признание Крыма в качестве территории России, вряд ли произойдет. Но оба лидера могут согласиться на присутствие международных миротворческих сил на юго-востоке Украины;

- Сирия. Израиль, один из ключевых союзников США, хочет, чтобы Иран и поддерживаемые Ираном силы покинули территории на юго-западе Сирии, расположенные рядом с израильской границей. Трамп, вероятно, затронет эту проблему, но аналитики полагают, что неясно, что на это предложение сможет ответить Путин.

Чем обеспокоены союзники Трампа?

На прошлой неделе на саммите НАТО Дональд Трамп поставил подпись под совместным заявлением, осуждающим "российскую агрессию". Вопрос, которым сейчас задаются многие, заключается в том, будет ли он поднимать вопросы союзников на переговорах с российским президентом.

Сообщалось, что европейские партнеры США не были проинформированы о том, какие именно вопросы Трамп собирается поднимать на встрече в Хельсинки. Также существуют опасения, что после бурной поездки в Европу для Путина у него найдутся теплые слова.

Трамп раскритиковал союзников по НАТО за расходы на оборону, заявил, что Германия находится под контролем России из-за импорта газа и подверг критике план британского премьер-министра Терезы Май по выходу из ЕС.

Чего ожидать от встречи?

Сложно сказать. Нетрадиционный подход Дональда Трампа к таким переговорам делает любые предсказания больше похожими на игру в угадайку, да и советники Трампа дали понять, что значительных прорывов ждать не стоит. Таинственности добавляет и тот факт, что оба президента будут говорить наедине — рядом будут только переводчики.

В качестве жеста перезагрузки отношений они могли бы согласиться на восстановление дипломатического присутствия после скандалов, закончившихся взаимной высылкой дипломатов.

Какое значение эта встреча имеет для остального мира?

Большое. США и Россия находятся в разных или даже на противоположных сторонах по многим критически важным вопросам мировой повестки — Сирии, Украине, Крыму и так далее. Добавьте к этому западные санкции, действующие в отношении России, которые, по словам Владимира Путина, "вредны для всех".

Европейские страны, возможно, больше других будут внимательно наблюдать за встречей двух президентов. С одной стороны, они находятся в неудобной ситуации, опасаясь российской угрозы, однако в то же время зависят от поставок российской энергии.

Трамп особенно выделил Германию, говоря о спорном проекте "Северный поток-2", который предполагает поставку российского газа в Европу по дну Балтийского моря. Магистральный газопровод обходит не только Украину, но и страны Балтии и Польшу — все они выступают против проекта.

Все это не оставляет сомнений в том, что весь мир будет очень внимательно следить за происходящим в Хельсинки.