15.07.2018, 11:10

Встреча Трампа и Путина серьезно повлияет на движение в Хельсинки в воскресенье и в понедельник. Где наблюдать кортежи?

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Helsingi
HelsingiFoto: ONNI OJALA, AFP

По словам полиции Хельсинки, жителям и гостям города стоит быть готовым к неожиданным изменениям расписания высокопоставленных гостей и к нарушениям движения транспорта, сообщает yle.fi.

Встреча Трампа и Путина существенным образом повлияет на движение общественного и другого транспорта в Хельсинки и в Вантаа в понедельник. По данным полиции, по дорогам столичного региона будут передвигаться многочисленные кортежи, для которых на время будут перекрыты некоторые магистрали.

Больше всего изменений в движении произойдет в центре Хельсинки, готовиться к пробкам и ожиданиям необходимо также в районе аэропорта и на вылетных автобанах. Рыночная площадь, Северная и Южная Эспланада и Южная набережная (Eteläranta) будут полностью закрыты для автомобильного движения. Чтобы проехать к Олимпийскому морскому терминалу, придется воспользоваться маршрутом через набережную Эйра или улицу Техтаанкату. Полиция рекомендует в понедельник полностью отказаться от автомобиля в центре Хельсинки, если это возможно.

На время будет также полностью закрыта улица Маннерхейминтие, а улица Алексантеринкату будет перекрыта от Униониокату до Меритуллинкату. Все ограничения касаются не только любительского автотранспорта, но и тех, кто вынужден передвигаться на машине по работе.

– Расписание гостей может измениться внезапно. Это отразится на движении и может вызвать неожиданные перебои в разных частях Хельсинки и Вантаа, — говорит исполняющий обязанности главы столичной полиции Хейкки Копперойнен.

Общественный транспорт

Нарушения в работе общественного транспорта столичного региона начнутся уже сегодня, в воскресенье. Метро и пригородные поезда оба дня должны будут ходить в нормальном режиме, а движение остального транспорта будет затруднено, особенно в понедельник с 11 до 20 часов.

В понедельник практически все трамваи линии будут сокращены, а многие автобусы переведут на альтернативные маршруты. В центре Хельсинки не будут доступны порядка десяти станций городского велопроката. Транспортная компания столичного региона HSL призывает по возможности пользоваться только метро и поездами или передвигаться пешком или на велосипеде.

Из-за закрытия Торговой площади не будет доступа к терминалу парома на остров Суоменлинна. Туда завтра можно будет попасть с запасного терминала в районе Катаянокка или из Хаканиеми.

Подробнее с изменениями в движении столичного общественного транспорта можно ознакомиться на сайте HSL.

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Где наблюдать кортежи?

Те, кто хочет увидеть кортежи президентов, могут сделать это, например, со ступеней здания парламента. С еще более близкого расстояния машины высокопоставленных лиц и их охраны можно будет наблюдать из парка Эспланада. По словам городской администрации, доступ в парк будет в понедельник открыт как для обычных прохожих, так и для демонстрантов.
Относительно издалека передвижение машин можно увидеть с холма Обсерватории (Tähtitorninmäki), откуда просматривается Торговая площадь и Президентский дворец.

Жителям близлежащих к маршрутам кортежей домов не рекомендуется открывать окна или проводить время на балконах. Это может привлечь ненужное внимание полиции, а в худшем случае привести к полицейской операции. За событиями дня безопаснее всего следить с помощью прямой трансляции Yle.

Аэропорт работает в штатном режиме

По данным компании-оператора Finavia, столичный аэропорт будет работать оба дня в обычном режиме и не будет прерываться даже на время прилета и вылета первых бортов России и США.

Пограничный контроль на шенгенских границах Финляндии начался в пятницу в 12 часов дня и продлится до полудня вторника.

Администрация аэропорта советует приезжать на свой рейс заранее, но не из-за визита Трампа и Путина, а потому что сейчас разгар сезона отпусков. По ее словам, высокопоставленные гости с пониманием отнеслись к тому, что аэропорт Хельсинки-Вантаа — это обычный пассажирский аэровокзал и постараются как можно меньше повлиять на это привычную работу.

Также на всей территории Хельсинки и Вантаа, а также в части соседних муниципалитетов введен запрет на полеты дронов с 6 часов утра воскресенья до 8 часов утра вторника. Аналогичный запрет был в апреле прошлого года, когда в Хельсинки приезжал президент КНР Си Дзиньпин.

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