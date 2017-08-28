Встреча президентов Нийнистё и Трампа состоится раньше

В связи с предстоящей поездкой президента США Дональда Трампа в Техас, встреча с президентом Финляндии Саули Ниинистё будет перенесена со вторника на сегодня. Согласно информации канцелярии президента, встреча состоится во второй половине дня по Вашингтонскому времени, передает Yle.
Получить приглашение в Вашингтон считается одной из самых трудных задач. Истинные причины приглашения Ниинистё на встречу с Трампом, пока что, остаются для экспертов тайной.
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