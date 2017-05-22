Всеобщие выборы в Британии: о России - или ничего, или плохо

Главные темы июньских всеобщих выборов в Британии - "брексит" и социально-экономическая политика. Но в предвыборных платформах основных партий упоминается и Россия - в основном в качестве потенциальной угрозы и проблемы в международной политике, пишет Русская служба Би-би-си.

Если не считать отношений с Евросоюзом, внешней политике посвящена очень небольшая часть обнародованных на этой неделе предвыборных программ (в Британии их называют манифестами) основных партий: консерваторов, лейбористов, либеральных демократов и других.

О России говорят очень мало, но по тональности нечастых упоминаний видно, что среди основных политических сил Британии по этой теме сложился консенсус.

"Мы столкнулись со сложнейшими, переплетающимися проблемами нашего времени в области безопасности и развития: продолжающиеся войны на Ближнем Востоке, беспрецедентное число беженцев, глобальный терроризм, изменения климата […], эксцентричная администрация США и растущая воинственность властей России", — говорится в манифесте оппозиционной Лейбористской партии.

"В наших дискуссиях с властями разных стран, включая Китай, Египет, государства Залива, Мьянма, Филиппины, Россию и Турцию, мы будем призывать к уважению прав человека и соблюдению принципа верховенства закона", — обещают лейбористы в другом месте манифеста.

Лейбористы также упоминают о "неоднократном злоупотреблении правом вето со стороны некоторых постоянных членов Совета Безопасности ООН" и обещают добиваться реформы Организации Объединенных наций.

Правда, лейбористы сейчас расколоты по многим вопросам, в том числе и внешнеполитическим.

Их противники упрекают лидера партии Джереми Корбина и его ближайшее окружение в том, что с их левыми взглядами они больше выступают против отвлеченной идеи "мирового империализма" или "сионизма", чем против конкретных ошибок во внешней и внутренней политике перечисленных стран.

В апреле министр обороны, консерватор Майкл Фэллон в разговоре с журналистами на церемонии по случаю размещения там британского батальона НАТО в Эстонии обвинил Корбина в том, что он выступает против размещения батальонов НАТО в странах Балтии и Польше и вообще против укрепления обороноспособности НАТО и Британии.

Такая позиция, предположил Фаллон, наверняка нравится российскому президенту Владимиру Путину.

Что касается правящей Консервативной партии, то в ее манифесте Россия впрямую не упоминается, но свое неприятие внешней политики этой страны лидеры консерваторов неоднократно подтверждали в своих заявлениях.

В начале апреля, после применения химического оружия в Хан-Шейхуне, премьер-министр Тереза Мэй вместе с президентом США Дональдом Трампом призвала Путина прекратить поддержку Асада, а министр иностранных дел Борис Джонсон отменил визит в Москву.

Правительство консерваторов поддерживает и украинские санкции Евросоюза против России и обещает выступать за их сохранение, пока Британия остается членом ЕС.

В манифесте тори, помимо прочего, обещают выполнять все обязательства в рамках НАТО и увеличивать военный бюджет.

Либеральные демократы — партия, еще недавно входившая в правящую коалицию, но в последней палате общин имевшая всего девять депутатов из 650, тоже заверяют избирателей в неприятии политики России.

"(Мы будем) продвигать демократию и стабильность на Украине и в соседних с ней странах, вопреки все более агрессивной политике России. В тесном сотрудничестве с нашими европейскими и другими иностранными партнерами мы будем оказывать на Россию максимальное экономическое и политическое давление с тем, чтобы она прекратила вмешательство в дела суверенных восточноевропейских государств", — говорится в манифесте либдемов.

"Мы будем исполнять наши обязательства по договору НАТО в случае угрозы странам-членам НАТО", — такой ответ либдемы дают на популярные в последние три года рассуждения о том, что Россия может попробовать испытать единство НАТО на прочность, организовав "гибридный" конфликт в одной из стран Балтии.

Далее в своем манифесте либеральные демократы отмечают, что растущая напряженность в отношениях США и России угрожает давно сложившемуся балансу сил.

Стычка UKIP с ботами

В российской прессе какое-то время назад немало внимания уделялось Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP). Эта партия обратила на себя внимание успехом на последних выборах в Европарламент, а затем активным участием ее лидера Найджела Фараджа в кампании за выход из ЕС — то есть, за выполнение единственной, по сути, программной цели партии.

Во внутренней же британской политике UKIP была маловлиятельна, а после референдума о брексите и вовсе оказалась на грани политической смерти: Фарадж покинул пост лидера партии, ее единственный депутат палаты общин Дуглас Карсвелл в марте вышел из партии, а на недавних местных выборах партия оглушительно провалилась, получив один мандат из нескольких тысяч.

Цельной предвыборной программы в этот раз у UKIP нет, не говоря уже о какой-то политике в отношении России.

В феврале британская пресса писала о странном конфликте: большое число аккаунтов в социальных сетях, предположительно ботов, до того постоянно публиковавших разный пророссийский контент, вдруг набросились на нового лидера UKIP Пола Натолла и одновременно начали хвалить лидера лейбористов Корбина. Натолл баллотировался на довыборах в Палату общин в городе Стоук-на-Тренте.

Представитель UKIP даже передал через прессу президенту Путину, чтобы он "валил прочь" и не вмешивался в выборы. Натолл, впрочем, все равно проиграл лейбористу Гарету Снеллу.

Туманные перспективы выхода Шотландии

В последнем составе Палаты общин, помимо названных партий, были представлены Партия социал-демократов и лейбористов (три депутата), "зеленые" (один депутат) и региональные партии: Шотландская национальная (54 депутата), валлийская Плайд Камри (три депутата) и три североирландских партии (в сумме 14 депутатов).

Внешняя политика эти партии либо не очень интересует, либо не входит в их компетенцию, но в программах этих партий, как и в программах ведущих политических сил, есть пункты, либо косвенно касающиеся России, либо могущие интересовать российскую публику.

Программная цель Шотландской национальной партии — независимость Шотландии. Эта партия во главе с Николой Стёрджен сейчас правит в Шотландии и добивается второго референдума о независимости на том основании, что большинство жителей страны (Англию, Уэльс и Шотландию британцы сами называют "странами" и "нациями") проголосовали против выхода из ЕС.

Однако для референдума необходимо согласие Лондона, а и консерваторы, которые, судя по опросам, останутся у власти, и лейбористы — против референдума.

Проевропейски настроенные "зеленые" выступают за то, чтобы провести референдум по итогам переговоров о "брексите" и включить в бюллетени вариант "остаться в ЕС".

Валлийская Плайд Камри осуждает Лондон за готовность участвовать во всех военных акциях США и выступает за проведение таких акций только с разрешения ООН и парламента.