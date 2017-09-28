Всемирный банк предупредил о кризисе школьного образования во всем мире

Миллионы детей в странах с низким и средним уровнем дохода на душу населения сталкиваются с перспективой упущенных возможностей и получения низкой заработной платы во взрослой жизни, поскольку начальные и средние школы не могут дать им необходимые инструменты для того, чтобы добиться успеха в жизни. Об этом говорится в докладе Всемирного банка "Обучение: как реализовать потенциал системы образования".

Исследователи констатировали кризис образования по всему миру, отметив, что некачественное школьное обучение — не просто потерянные возможности для развития, но также большая несправедливость для детей и молодежи.

Без образования невозможно решить задачу по ликвидации бедности и создать базис для процветания всех слоев населения. Несмотря на то, что дети в развивающихся странах стали проводить в школе больше времени, миллионы детей не умеют читать, писать и выполнять элементарные математические действия. В итоге кризис обучения усугубляет социальные проблемы. Лишь качественное образование гарантирует молодым людям занятость, хороший заработок, здоровье и жизнь в достатке, а также способствует социальной сплоченности.

25% лучших учеников в странах со средним доходом, среди которых и Россия, оказались бы среди 25% отстающих в странах с высоким доходом, приводит газета "Ведомости" положение из доклада. В Перу, например, половина второклассников не смогли прочесть простейшие слова, половина третьеклассников в Никарагуа — сложить пять и шесть.

Каждый третий школьник в Кении, Танзании и Уганде не смог понять предложенных им элементарных фраз. В Индии в сельской местности почти три четверти учащихся младших классов не смогли решить простой пример по математике. Хотя учебные навыки бразильских школьников отчасти улучшились за последние годы, уровень образования в этой стране все еще удручающе низкий, пришли к выводу авторы доклада.

По оценке Всемирного банка, в целом более 60% учеников начальной школы в развивающихся странах не обладают минимальными навыками: не способны выполнить простые расчеты с целыми числами, объяснить диаграмму. В странах с высоким доходом это могут почти все дети, окончившие начальную школу: 99% в Японии, 98% в Норвегии, 91% в Австралии.

Результатом игнорирования властями важности образования является низкое качество рабочей силы, говорится в докладе. Проблема состоит в недостатке работников, способных к обучению, так как им не привили навык в детстве. Такие люди всю жизнь работают, получая низкую зарплату, в местах, где требуется минимум навыков чтения и счета.

Еще одна проблема — доступность образования. Многие дети по разным причинам не могут попасть в школу. Отмечается, что 260 миллионов детей не учатся в начальной или средней школе из-за военно-политических конфликтов в их странах, дискриминации по полу, инвалидности и других препятствий. Но даже начиная обучение, дети оказываются не готовы к нему из-за голода, болезней, отсутствия денег у родителей. Низок и уровень образования учителей.

Как Всемирный банк предлагает выходить из кризиса

В докладе Всемирного банка предлагаются конкретные меры, направленные на то, чтобы помочь развивающимся странам решить кризис образования.

В исследовании отмечается, что, когда страны и их лидеры делают принцип "обучение для всех" национальным приоритетом, стандарты в области образования могут значительно улучшиться.

Эксперты Всемирного банка дали несколько рекомендаций по улучшению качества образования. Во-первых, следует контролировать итоги обучения детей в начальной и средней школе. Во-вторых, школы должны быть открыты для всех детей без исключения. В-третьих, следует мобилизовать все силы, заинтересованные в качественном образовании, в том числе представителей бизнеса.

Всемирный банк предлагает развивать национальные и международные системы оценки, причем не только результатов школьников, но и подготовки детей к школе, навыков учителей, качества менеджмента школ, достаточности финансирования, готовить детей к школе еще с рождения: помогать матерям с питанием, создавать условия для обучения на дому, развивать систему яслей и детских садов.

Как говорится в докладе, нужно облегчить финансовую нагрузку на родителей школьников — например, за счет бесплатного школьного питания, разработать специальные обучающие курсы для тех, кто школы уже покинул и кому недостает навыков и знаний для работы.

Необходимо также повышать качество подготовки учителей, мотивировать их не только учить сильных учеников, но и проводить дополнительные занятия с отстающими либо переформировывать классы, также нужно награждать педагогов за хорошие результаты работы. Необходимо контролировать использование ресурсов, выделяемых на образование, обратить внимание властей и школ на то, как учителя общаются с учениками, говорится в докладе.

"Развивающиеся страны далеки от того, как надо учить детей. Многие из них не инвестируют достаточно финансовых ресурсов или делают это неэффективно. Но дело не только в деньгах: страны должны также инвестировать в потенциал людей и учреждений, которым поручено обучать наших детей", — сказал Хайме Сааведра, бывший министр образования Перу, ныне директор отдела Всемирного банка в сфере образования. По его словам, странам необходима реформа образования с привлечением усилий правительства, средств массовой информации, предпринимателей, учителей, родителей и детей.