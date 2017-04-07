Все предполагаемые соучастники взрыва в Петербурге арестованы

Все восемь человек, задержанных в Москве и Санкт-Петербурге по подозрению в причастности к взрыву в петербургском метро, заключены под стражу.

Ходатайства об аресте шести подозреваемых, задержанных в Санкт-Петербурге, рассматривал местный Невский районный суд. В итоге все шестеро отправлены под стражу до 2 июня.

В ходе заседания следствие в очередной раз заявило, что в квартире, где задержали подозреваемых, нашли взрывное устройство, аналогичное тому, которое обезвредили на станции метро "Площадь Восстания" вскоре после взрыва на "Сенной площади".

В Москве ходатайство об аресте еще двух подозреваемых рассматривал Басманный районный суд. Он арестовал обоих подозреваемых до 3 июня. Следствие считает, что арестованные контактировали со смертником из петербургского метро.

Пятеро из шести задержанных в Петербурге не возражали против своего ареста, в то время как оба арестованных в Москве требовали их отпустить и намерены обжаловать решение суда отправить их под стражу.

О задержании восьми подозреваемых по делу о взрыве в петербургском метро следственные органы объявили днем 6 апреля. Утром того же дня в одном из домов города обнаружили и обезвредили взрывное устройство.

Днем в понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге в вагоне поезда в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" прогремел взрыв.

По последним данным, в результате взрыва на месте погибли 11 человек, затем еще трое скончались в больницах. Около 50 пострадавших находятся в больнице.

Позднее на станции метро "Площадь Восстания" было обнаружено самодельное взрывное устройство, его удалось обезвредить.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". В городе объявлен трехдневный траур.

Во вторник следователи подтвердили, что человек, совершивший взрыв в метро, — это Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения. Пока никто не взял на себя ответственность за организацию взрыва.