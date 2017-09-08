Все новые модели Jaguar с 2020-го будут гибридами или электрокарами

Все новые модели автомобилей, которые будет запускать в производство компания Jaguar Land Rover (JLR) с 2020 года, будут либо электрокарами, либо автомобилями с гибридными двигателями, говорится в заявлении компании.

Первым электрокаром для автопроизводителя станет Jaguar I-Pace, который поступит в продажу уже в 2018 году. Исполнительный директор JLR Ральф Спет говорит, что решение перейти на производство электрокаров и автомобилей с гибридными двигателями даст покупателем еще больший выбор.

Британский крупнейший производитель автомобилей Jaguar Land Rover принадлежит индийской транснациональной компании Tata Group.

В июле этого года шведский концерн Volvo сообщил, что с 2019 года все новые модели компании будут оснащаться электрическими двигателями. Таким образом, Volvo планирует перейти на электрические двигатели на год раньше, чем Jaguar.

Однако и Volvo, и JLR продолжат выпускать старые модели автомобилей, оснащенных двигателем внутреннего сгорания.

"Двигатель внутреннего сгорания — это высокий уровень развития технологий. Мы будем встречать такие двигатели, работающие на бензине или дизельном топливе, еще много лет", — говорит глава Jaguar.

Компания JLR также сообщила, что разработала электрическую версию своей классического родстера 1968 года выпуска E-type Zero. Однако эта версия является концепт-каром и не поступит в продажу.

Когда Ральфа Спета спросили, что он думает по поводу "брексита", он ответил: "Я верю, что в конечном счете политики заинтересованы в создании лучшего общества для своих сограждан".

Он отметил, что компания получает приблизительно 40% комплектующих для своих автомобилей из стран ЕС. Также Евросоюз является важнейшим экспортным рынком для компании.

"Для нас принципиально важно существование свободной и честной торговли", — говорит Спет.

Электрическое будущее

Заявление компании Jaguar о переходе на производство электрокаров прозвучало на фоне попыток других автопроизводителей внедрить "зеленые" технологие в производство. Разворот в сторону "зеленых" технологий произошел после "дизельного скандала" вокруг компании Volkswagen.

В сентябре 2015 года выяснилось, что концерн устанавливал на своих автомобилях с дизельными двигателями компьютерные программы, которые во время проверок занижали показатели выброса вредных веществ. Реальные же выхлопы превышали допустимые нормы в отдельных случаях в 40 раз.

"Ясно одно: будущее будет "электрическим", — говорит Спет.

"Мы представим линейку электрифицированных моделей, в том числе модели с полностью электрическим двигателем, подключаемые гибридные автомобили, машины с мягкой гибридной системой", — говорит глава компании.

Компания постаралась представить, как будут выглядеть автомобили в 2040 году. Jaguar разработал концепт-кар Future-Type, в котором вождение будет осуществляться с помощью голоса. Съемный руль Sayer с искусственным интеллектом "не просто находится в автомобиле, он становится вашим верным товарищем", говорится в пресс-релизе компании.

Автомобильный эксперт Дэвид Бейли говорит, что переход на электрические двигатели — важная веха для Jaguar.

"Jaguar Land Rover опаздывал. Они долго не могли оценить потенциал электрокаров, больше фокусируясь на том, чтобы уменьшить вес своих автомобилей и усовершенствовать двигатель внутреннего сгорания", — говорит Дэвид Бейли.

"Они запоздали и теперь играют в догонялки. Это важное решение, и его нельзя не приветствовать", — отмечает эксперт.

Компания представит ряд своих инновационных разработок на открывающемся в пятницу в Лондоне фестивале Tech Fest.