Все, что надо знать о новом лидере Франции: банкир, либерал, гуманист

Следующим президентом Франции станет кандидат от независимого движения "Вперед!" Эммануэль Макрон. Во втором туре президентских выборов он одержал убедительную победу над лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Немецкое издание Deutsche Welle собрало основные факты, известные о будущем лидере Франции.



Политика вместо медицины

Родившийся в семье врачей в городе Амьене на севере Франции Эммануэль Макрон не пошел по стопам родителей. Вместо штудирования медицинской литературы он изучал философию в парижском Институте политических исследований, знаменитом Sciences Po, где писал доклады по Макиавелли и Гегелю.

Позже будущий президент Франции поступил в элитную Национальную школу администрации (ENA) в Страсбурге, которую называют кузницей кадров французской политики. В разные годы ее заканчивали президенты Жак Ширак и Франсуа Олланд, премьеры Ален Жюппе и Лоран Фабиус.

Опытный банкир

"Макрон — продукт этой французской элиты, — отмечает директор Германо-французского института в Людвигсбурге Штефан Зайдендорф. — У него образование интеллигента, а сам он олицетворяет то, против чего ведет свою избирательную кампанию Марин Ле Пен".

Однако, в отличие от своих знаменитых предшественников, Макрон довольно быстро ушел с госслужбы, променяв должность финансового инспектора в министерстве экономики на работу в банке Ротшильда в Париже. На новой работе Макрон сопровождал крупнейшие инвестиционные проекты, среди которых оказалась сделка на 9 миллиардов евро между швейцарским производителем продуктов питания Nestlé и американским фармацевтическим гигантом Pfizer.

Впоследствии организаторские способности и глубокое знание экономики привели Макрона в администрацию президента Франсуа Олланда. В 2012 году он был назначен заместителем генерального секретаря Елисейского дворца, а два года спустя — министром экономики.

"Убежденный европеец"

Правда, далеко не все были довольны тем, что Макрон делал, занимая эту должность. За два года он успел поссориться с профсоюзами из-за спорной реформы рынка труда (доходило даже до закидывания министра яйцами) и снискать неприязнь французов на фоне слухов о нелегальном использовании госсредств, в том числе для финансирования собственной президентской кампании.

А его постоянные стычки с премьером Манюэлем Вальсом едва не привели к отставке Макрона. Впрочем, в августе прошлого года он сам объявил, что уходит с поста министра экономики, а незадолго до этого основал независимое политическое движение "En Marche".

Во Франции Макрон опирается на различные политические группы. В его поддержку, например, высказывались политолог Альфред Гроссер и сопредседатель партии "зеленых" в Европарламенте Даниэль Кон-Бендит. По словам Кон-Бендита, Макрон предложил нечто абсолютно новое. Он основал политическую партию, за пару месяцев привлек на свою сторону около 190 тысяч активистов. Он единственный смог внятно и прямо объяснить французам, что без Европы у Франции ничего не получится, отметил политолог в интервью Deutschlandfunk.

Макрон — действительно убежденный европеец. В прошлом году в одном из интервью он заявил: "На все вызовы мы должны найти соответствующий европейский ответ, ведь противостоять этим проблемам можно только на европейском уровне". По мнению политика, задача Франции и Германии состоит в том, чтобы углубить европейскую интеграцию в сферах финансов, экономики, миграционной политики и политики безопасности.

Либеральные цели и большая любовь

В случае своей победы на президентских выборах Макрон обещал урезать госрасходы на 60 миллиардов евро и сократить 120 тысяч госслужащих. При этом он собирается инвестировать 50 миллиардов евро в программы развития — например, в проекты по защите климата.

Кроме того, политик обещает вновь уменьшить продолжительность ныне 35-часовой рабочей недели и сделать страхование на случай потери работы доступным для новых категорий трудящихся. Вместе с тем от безработных будут активнее требовать заниматься поиском трудоустройства. Налог с предприятий должен сократиться с 33% до 25 %, а численность полиции и армии — возрасти.

Помимо прочего Макрон — настоящий гуманист, который убежден, что "беженцы — стойкие и передовые люди". Он, в частности, особенно хвалил миграционную политику немецкого канцлера Ангелы Меркель, заявив, что тем самым она спасла достоинство всей Европы.

С речами для политических выступлений 39-летнему политику нередко помогает жена. "К счастью, я ей за это не платил", — пошутил как-то Макрон, намекая на скандал с фиктивным трудоустройством супруги уже бывшего своего конкурента Франсуа Фийона.

Макрон уже десять лет женат на своей бывшей учительнице французского языка Бриджит Тронье, в которую влюбился еще в школе. Супруга на 24 года старше политика и имеет детей от первого брака и нескольких внуков.

Коррупционные скандалы

До недавних пор казалось, что Макрон остается единственным из претендентов на высший пост в стране с незапятнанной репутацией, что выгодно отличало его от конкурентов. Так, в марте депутаты Европарламента проголосовали за лишение иммунитета Марин Ле Пен за распространение в Twitter фотографий казни жертв джихадистской группировки "Исламское государство". К тому же лидера "Национального фронта" подозревают в нецелевом расходовании средств Европарламента.

В конце концов, не обошлось и без компромата на Эммануэля Макрона. 14 марта французская прокуратура начала в его отношении предварительное расследование. Поводом для этого послужило выступление политика в Лас-Вегасе 6 января 2016 года, когда тот еще занимал пост министра экономики. Выступление было организовано связанным с министерством агентством Business France, которое, не проведя тендер, наняла для обеспечения мероприятия пиар-агентство Havas. Последнее получило за свою работу около 380 тысяч евро.

В то же время подозрение у следователей вызывают, в первую очередь, действия не Макрона, а Business France. Сам Макрон уже снял с себя ответственность за решение агентства, а в Business France признали, что при организации этого мероприятия "произошло отступление от правил".

Несмотря на этот инцидент, экс-министр экономики по-прежнему смотрится вполне убедительно. Так считает и директор Германо-французского института Штефан Зайдендорф. Эммануэль Макрон выдвигает в основном реалистичные предложения, имеет опыт руководящей работы и остается "европейцем до глубины души", резюмировал эксперт.