Все арестованные по делу о теракте в Лондоне отпущены на свободу

Скотленд-Ярд сообщил, что 12 человек, арестованных в ходе расследования субботнего теракта в Лондоне, отпущены на свободу без предъявления обвинений.



Все задержанные проживали в лондонском районе Баркинг. Именно там жили двое нападавших, имена которых ранее обнародовала полиция.

По данным Скотленд-Ярда, в нападении 3 июня принимали участие 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан. Имя третьего нападавшего пока не называется.

По предварительным данным, Хурам Батт из Пакистана, он раньше работал в лондонском метро. Он уже попадал в поле зрения полиции.



Рашид Редун, по данным полиции, имеет марокканско-ливийские корни. Он работал поваром и до этого не был известен спецслужбам. Редуан был женат на британке и некоторое время прожил в Ирландии.

Вечером в субботу автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных ножами мужчин выскочили из машины и начали нападать на прохожих.

В районе рынка Боро-маркет все трое были убиты полицейскими.



В результате теракта погибли семь человек, 48 получили ранения, в том числе тяжелые. На вечер понедельника 18 пострадавших остаются в критическом состоянии.