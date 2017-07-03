Врезавшийся в толпу в Берлине тунисец до теракта хотел уехать из Германии, но ему не дали

Террорист Анис Амри, въехавший 19 декабря 2016 года в толпу на рождественской ярмарке в Берлине и убивший 12 человек, до теракта пытался покинуть Германию, но власти не позволили ему это сделать, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на немецких следователей.

Как заявил Der Spiegel немецкий высокопоставленный чиновник, "Амри боялся, что его посадят в тюрьму за прошлые делишки с наркотиками и драку. И потому он действительно хотел уехать" (перевод сайта InoPressa).

Уроженец Туниса Амри, который некоторое время занимался распространением наркотиков, а затем вдруг стал очень религиозным и начал посещать радикальную мечеть в Берлине, задерживался немецкой полицией 30 июня 2016 года в Фридрихсхафене, в автобусе, направлявшемся в Швейцарию.

На допросе Амри заявил следователям, что "желает покинуть Германию". "Лично я хочу уехать. Почему я должен оставаться здесь?" — спрашивал Амри.

Не выпускать потенциальных террористов в другие страны Шенгена — стандартная практика немецких правоохранителей. Судья поместил Амри под арест сроком на два дня, чтобы выяснить, можно ли депортировать его обратно в Тунис.

Это были выходные дни, но уже в понедельник его отпустили на свободу, поскольку для депортации, по мнению миграционного ведомства, не хватало документов из Туниса, которые бы заменили паспорт.

После неудавшейся попытки уехать из ФРГ поведение Амри изменилось. Он значительно меньше стал сидеть на порносайтах, начал изучать исламистскую литературу, а деньги от продажи наркотиков отправил семье в Тунис.

Амри постоянно принимал наркотики и занимался их сбытом. Как предполагалось, во время теракта он мог находиться под их воздействием.

5 октября 2016 года Амри, по данным следствия, написал сторонникам "Исламского государства", что "желает присоединиться к ним". С середины октября он начал контактировать с наставником из ИГ.

19 декабря вечером террорист на украденном грузовике врезался в посетителей рождественской ярмарки Breitscheidplatz возле мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине. В результате трагедии погибли 12 человек, еще около 50 были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Ответственность за теракт взяло на себя ИГ. Террористу удалось покинуть Германию, он был впоследствии застрелен в Милане итальянскими полицейскими, которые остановили его для проверки документов. Он вытащил пистолет и с криком "Аллах акбар" собирался открыть огонь по полицейским.

До конца июня его тело находилось в итальянском морге, пока его не отправили на родину в Тунис, где похоронили.