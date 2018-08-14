14.08.2018, 15:20

Врезавшегося в ограду парламента в Лондоне подозревают в терроризме

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rus.delfi.ee
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London
LondonFoto: Sam Lister, PA Wire/PA Images

Водитель автомобиля, который врезался утром во вторник в ограду Вестминстерского дворца, где проходят заседания британского парламента, подозревается в преступлении террористического характера, заявила полиция Лондона.

Мужчина, управлявший серебристым автомобилем Ford Fiesta, наехал на прохожих и велосипедистов в центре Лондона. Он был задержан полицией вскоре после инцидента и сейчас остается под стражей.

Водителю Ford Fiesta, по данным полиции, 25-30 лет. В момент наезда на прохожих в автомобиле, кроме него, больше никого не было. В поле зрения правоохранительных органов и спецслужб мужчина ранее не попадал. Он отказывается идти на сотрудничество с полицией, утверждают в Скотланд-Ярде.

"Водитель машины задержан полицейскими на месте происшествия. Несколько прохожих пострадали", — сообщил Скотланд-Ярд. Пострадали не менее двух человек, в полиции утверждают, что их жизни ничего не угрожает.

По каким причинам водитель врезался в ограду у здания парламента, также не сообщается. В полиции сразу отметили, что пока нельзя с уверенностью сказать, был ли этот инцидент связан с терроризмом. Тем не менее, расследование ведет контртеррористическое подразделение полиции.

"Все мои мысли — с теми, кто пострадал в результате инцидента в Вестминстере. И я благодарю чрезвычайные службы за незамедлительные и смелые действия", — сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел около 7:30 утра по местному времени (9:30 по Москве). Прохожие видели, как автомобиль серебристого цвета врезался в ограду, и слышали громкий удар.

Что происходило у стен Вестминстерского дворца после столкновения машины с оградой
На место событий прибыли вооруженные полицейские, вытащили водителя из автомобиля и увели его. По данным газеты, полиция расследует происшествие как серьезный дорожно-транспортный инцидент.

В настоящее время Парламент-сквер оцеплена: на площади установлены металлические и бетонные заграждения. Как сообщает корреспондент Би-би-си Каллум Мэй, на место происшествия стянуто большое количество полицейских. По оценкам журналистов, на площади находятся около 200 сотрудников полиции. Медики прямо на площади оказывают первую помощь пострадавшим в результате инцидента. К месту происшествия, по сообщениям журналистов, также прибыли машины скорой помощи и пожарные автомобили.

Станция метро "Вестминстер" закрыта на вход и выход, пассажиры подземки, доехавшие до этой станции, могут только перейти на другую линию.

"Я думаю. что это было намеренное действие — автомобиль на большой скорости ехал в сторону заграждений", — говорит очевидец происшествия Эвелина Охаб.

"Все, что я видел — дым, который шел от машины, серебристого автомобиля… Я просто остановил автобус. Полицейские сказали, что мы должны отъехать назад. Затем, меньше чем через 5 минут, приехал наряд полиции", — рассказал изданию Independent водитель автобуса Виктор Огбомо, который как раз проезжал мимо площади, когда произошел инцидент.

Корреспондент Euronews Винсент Макавини опубликовал в "Твиттере" видео с места поисшествия после того, как туда начали прибывать полицейские.

22 марта 2017 года мужчина за рулем автомобиля преднамеренно заехал на тротуар на Вестминстерском мосту у здания британского парламента и стал давить прохожих.

Затем он свернул к зданию парламента, врезался в ограду Вестминстерского дворца, выскочил из машины и набросился с ножом на безоружного полицейского. Затем вооруженная полиция застрелила нападавшего.

Жертвами нападения стали пять человек: офицер полиции Кит Палмер, 75-летний житель Лондона Лесли Родс, преподаватель лондонского колледжа Айша Фрейд, турист из США Курт Кокрейн и пенсионер Лесли Родс. Более 40 человек получили ранения.

Ответственность за эту акцию взяла на себя запрещенная в Британии, России и многих других странах экстремистская группировка "Исламское государство". Однако полиция Лондона позже заявила, что не обнаружила доказательств, указывающих на связь напавшего — Халида Масуда — с экстремистскими группировками "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида".

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