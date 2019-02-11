Временный глава Пентагона внезапно прибыл в Афганистан

По данным агентства, Шанахан намерен встретиться с американским военным командованием в Афганистане на фоне переговоров о мире с представителями террористической группировки ”Талибан” (организация запрещена в России).

Исполняющий обязанности главы Пентагона подчеркнул, что жители Афганистана должны самостоятельно определять свое будущее, в том числе в аспекте их взаимоотношений с талибами.

Также он заявил, что ему не поступали инструкции из Белого дома о сокращении численности американских войск в Афганистане с нынешних 14 тысяч.

Ранее газета The New York Times писала, что США усилили атаки против талибов в Афганистане, несмотря на переговоры о достижении мира с ними.

”Талибан” — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.