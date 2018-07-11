Врачи в Таиланде рассказали о состоянии спасенных из пещеры детей

Двенадцать школьников и их тренер, спасенные накануне из тайской пещеры, где они пробыли более двух недель, потеряли в среднем по два килограмма веса, но в целом чувствуют себя хорошо и не проявляют признаков стресса. Об этом рассказал в среду, 11 июля, представитель Министерства здравоохранения Таиланда Тонгчай Лертвилаираттанапонг.

"По нашей оценке, они находятся в хорошем состоянии и не испытывают стресса. В пещере о детях хорошо заботились. Большинство мальчиков потеряли в среднем два килограмма", — приводит его слова агентство Reuters.

Ранее СМИ писали, что сохранить душевное равновесие детям помогли уроки медитации, которые им давал в пещере их тренер. Сам он научился медитировать в буддийском монастыре, куда попал в детстве после смерти своих родителей.

По данным Reuters, родители первых четырех спасенных мальчиков уже смогли навестить их в больнице. Правда, для этого им пришлось надеть специальные защитные костюмы и находиться от детей на расстоянии двух метров, чтобы избежать возможного заражения.

По словам представителя Минздрава, у одного из детей, который был спасен в последний день спецоперации, обнаружили инфекцию в легких. Кроме того, всем детям были сделаны прививки от столбняка и бешенства.