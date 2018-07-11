11.07.2018, 15:20

Врачи в Таиланде рассказали о состоянии спасенных из пещеры детей

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NEWSru.com
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TaiFoto: LILLIAN SUWANRUMPHA, AFP

Двенадцать школьников и их тренер, спасенные накануне из тайской пещеры, где они пробыли более двух недель, потеряли в среднем по два килограмма веса, но в целом чувствуют себя хорошо и не проявляют признаков стресса. Об этом рассказал в среду, 11 июля, представитель Министерства здравоохранения Таиланда Тонгчай Лертвилаираттанапонг.

"По нашей оценке, они находятся в хорошем состоянии и не испытывают стресса. В пещере о детях хорошо заботились. Большинство мальчиков потеряли в среднем два килограмма", — приводит его слова агентство Reuters.

Ранее СМИ писали, что сохранить душевное равновесие детям помогли уроки медитации, которые им давал в пещере их тренер. Сам он научился медитировать в буддийском монастыре, куда попал в детстве после смерти своих родителей.

По данным Reuters, родители первых четырех спасенных мальчиков уже смогли навестить их в больнице. Правда, для этого им пришлось надеть специальные защитные костюмы и находиться от детей на расстоянии двух метров, чтобы избежать возможного заражения.

По словам представителя Минздрава, у одного из детей, который был спасен в последний день спецоперации, обнаружили инфекцию в легких. Кроме того, всем детям были сделаны прививки от столбняка и бешенства.

Группа из 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер пропали в Таиланде 23 июня. Их вещи были обнаружены возле пещеры Кхао-Луанг.

Эта пещера простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы. В одном из них и нашлись пропавшие, их обнаружили иностранные дайверы, отправившиеся на поиски детей.

Оказалось, что во время пребывания группы в пещере часть ее затопило водой, из-за чего дети не могли выбраться. Варианты спасения школьников обсуждались несколько дней. Затем спасатели заявили, что необходимо срочно действовать, так как в районе ожидаются сильные дожди, в ходе которых подземелье может окончательно затопить.

Спасательная операция началась в минувшее воскресенье, 8 июля, и продолжалась три дня. За это время дайверам удалось вывести из пещеры всех находившихся там людей. Школьников выводили группами: в первый и второй день было эвакуировано по четыре ребенка, в третий — четыре мальчика и тренер. Никто из них не пострадал.

ТОП

В ходе спасательной операции погиб 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан, который доставлял кислородные баллоны из третьей камеры подземелья в то место, где находились дети. На обратном пути мужчина потерял сознание. Попытки его спасти ни к чему не привели.

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